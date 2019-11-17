【VLIVE AWARDS】ITZY、GOT7盛裝出席　AB6IX朴佑鎭受傷緊急送院

「2019 VLIVE AWARDS ‘V HEARTBEAT‘」昨天（16日）在韓國首爾舉行，多組人氣偶像包括GOT7、MAMAMOO、MONSTA X、ITZY和英國歌手Anne Marie等都有盛裝出席。昨晚BTS防彈少年團成為大贏家外，新人男團AB6IX成員朴佑鎭在表演途中受傷，在台上突然跪低令粉絲擔心。

直播頻道Vlive昨日首次舉行頒獎禮，表揚一眾K-Pop偶像及藝人在各自頻道上的成績。當中「世界彈」BTS防彈少年團在頻道建立約4年半間，一共累積了34億次的播放量和773億個讚數而奪得了大獎「The Most Loved Artist」，可見全球BTS粉絲的威力。除此之外，TWICE、BLACKPINK、EXO、GOT7和IZ*ONE等亦一同擠身「V Live Global Artist Top 12」；而「V Live Global Rookie Top 5」則由AB6IX、CIX、ITZY、TXT和X1獲得。

ITZY昨天全白上陣，非常搶鏡！（xsportsnews）

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朴佑鎭腳傷台上跪低送院治療

可是昨天的頒獎禮中，「怪物新人」AB6IX表演期間發生了小插曲。當中Wanna One出身的人氣王朴佑鎭在開場的一分鐘獨舞中，意外再一次弄傷腳部的舊患，他忍痛完成表演後才露出痛苦的表情，最後朴佑鎭更在台上跪低，要由工作人員攙扶離場，團體表演臨時改為4人版本。由於朴佑鎭早前已因腳傷休息了近3個月時間，因此短時間內再受傷，粉絲都非常擔心。夜晚所屬公司發聲明表示，朴佑鎭已即時到醫院接受治療，幸好傷勢較輕，目前正在休息當中並將會暫時缺席所有行程。

「怪物新人」AB6IX昨晚表演臨時改為4人版本。（xsportsnews）

AB6IX朴佑鎭表演期間受傷，需要緊急送院接受治療。（IG/@parkwoojin_killer）