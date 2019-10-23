【多圖】ITZY化身高顏值魔法女學生　雙馬尾Yeji戴圓框眼鏡賣萌

韓國「怪物新人」ITZY日前（20日）在韓國舉行特別見面會，與粉絲作驚喜的近距離接觸。當晚5位成員Yeji禮志、Lia、留真、彩領和Yuna有娜，穿上魔法袍，扮演魔法學校女學生，其高顏值令人羨慕外，相信粉絲都會想爭住入學！

ITZY 5人穿上魔法袍後，戴上招牌圓框眼鏡、手持魔枚拍照留念，五人五色，散發着不同的魅力。除了組合的高顏值吸睛外，各人比例好的身材也成為焦點。完成見面會後，ITZY除了開直播與大家溝通外，她們更在網上上傳大量自拍照，答謝粉絲到場支持，順道大派福利。當中綁上雙馬尾的Yeji對着鏡頭撒嬌，散發與舞台上充滿「殺氣」一面不同的魅力，相信溶化了不少粉絲的心。

雙馬尾的Yeji戴圓框眼鏡賣萌，粉絲溶化了嗎？（IG/@itzy_all_in_us）

Yeji、LiA、留真：

+ 5 + 4 + 3

另一邊出道未夠一年的ITZY，日前宣布將於下月舉行首個巡迴見面會「ITZY PREMIERE SHOWCASE TOUR《ITZY?ITZY!》」，到訪澳門、台北、新加坡、曼谷及紐約等地，與世界各地的粉絲見面。雖然是次未見有香港場的消息，要等待組合的首次訪港，可能仍要一段時間了。

ITZY出道未夠即開巡迴見面會，成績相當優秀。（FB/@OfficialItzy）

彩領、Yuna：