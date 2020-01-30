【武漢肺炎】細菌在手機上可存活24小時　勤洗手都可被病毒攻陷？

武漢肺炎疫情持續擴散，本港至今累積共錄得10宗確診個案，口罩、消毒酒精等防疫用品被搶購一空。雖然民眾的衞生意識甚高，但亦有不少人依然忽略小細節而令病菌有機可乘。日本綜藝節目《教えてもらう前と後》請來醫生教導觀眾如何有效預防感染，亦分享正確的洗手滅菌步驟。

手指中間、指縫、指甲邊，以及手腕為殘留最多細菌病毒的高危位置。（《教えてもらう前と後》影片截圖）

大谷醫生在節目中表示，平常人平均花10至15秒洗手，就算使用番梘，手上依然滿佈細菌和病毒，尤其手指中間、指縫、指甲邊，以及手腕為殘留最多細菌病毒的高危位置。他建議每次洗手時要洗足30秒，首先將洗手液放在掌心仔細搓揉，再將雙手十指反覆交叉仔細清潔手指之間的指縫，然後將五指豎起，在掌心中打圈摩擦清潔指甲邊緣，最後清潔手腕位置，將一隻手捉着另一隻手腕搓揉，就能有效清洗乾淨手上的細菌和病毒。大谷醫生亦表示，如果有在洗手前先使用消毒酒精搓手液，洗手時間縮短至15秒亦能有效消滅病毒。

每次洗手時要洗足30秒才能有效消滅病毒。（《教えてもらう前と後》影片截圖）

點擊觀看正確的洗手滅菌步驟：

+ 10 + 9 + 8

大谷醫生亦表示病毒亦很容易附在臉上，假如情況許可，連臉部亦一併清洗就更好。此外，市民除了經常洗錯手之外，大谷醫生指出最常被忽略的就是離不開日常生活的手機！細菌在凹凸不平的粗糙面上只能生存15分鐘，但在平滑的物件上則能存活長達24小時，所以即使已經認真洗過手，再去觸碰手機的話亦有可能會被細菌感染，所以應該定期用酒精抹手機，確保殺死手機上的殘留細菌。

細菌在凹凸不平的粗糙面上只能生存15分鐘，但在平滑的物件上則能存活長達24小時。（《教えてもらう前と後》影片截圖）

由於細菌喜歡生存在金屬、塑膠等光滑材質的物件上，因此門柄、雪櫃、升降機按鈕及交通工具上的扶手、吊環等等都是細菌的溫床之地，大谷醫生建議應避免觸碰，例如按電梯時改用手指關節去按；搭交通工具想扶手的時候，可將整隻手腕套進吊環裏面，而不是用手掌去拉；開門時也盡量用手肘或身體去推開。當然，最好就是定時洗手，就能減少被細菌感染的機會。