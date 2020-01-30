【武漢肺炎】燉湯店傳派10萬盒口罩　楊明急澄清：有都幾誇張

武漢肺炎疫情持續擴散，本港至今累積共錄得10宗確診個案，口罩、消毒酒精等防疫用品被搶購一空。今日（30日）網上流傳指，藝人楊明旗下的燉湯店免費派發10萬盒口罩，只要大叫「支持警察」口號就能獲得。楊明今日（30日）澄清，傳言純屬惡搞。

網上流傳指楊明旗下的燉湯店免費派發10萬盒口罩。（Facebook：阮民安 - Tommy）

楊明回覆《香港01》時澄清並無此事：「假㗎，假㗎！我有send番出去畀佢哋（員工）講，話可能會有啲市民會過嚟問口罩。」昨日有店舖出售口罩，不少市民大排長龍，但卻有人因無法購買而鼓譟，更一度包圍店家。楊明表示不擔心自己被「找麻煩」：「都係網上惡搞嚟啫，我諗識睇嗰啲都唔會信！如果我一個人有10萬盒都幾誇張，哈哈！」

楊明表示舖頭都有適當的防疫措施，例如戴口罩及叫曾去過內地的員工自我隔離。（資料圖片）

他表示舖頭都有適當的防疫措施，例如戴口罩及叫曾去過內地的員工自我隔離：「全線員工都要戴口罩，除咗佢哋放lunch食飯先除低口罩，其他工作時間都要佢哋戴番口罩嘅。我哋有兩個同事都喺內地返嚟，我哋都有叫佢哋放假，費事影響到啦！佢哋都唔係有啲咩病徵，只不過都係自我隔離咗14日先！」

楊明表示自己早前在淘寶訂了N95口罩，大約能用一個月。（Instagram：@matyeung）

面對口罩荒，楊明表示自己都有足夠存貨：「之前有買定一兩盒，我買咗啲N95，我之前喺淘寶訂返落嚟。開頭未出事之前我已經買定，好彩嗰時買多咗啲，都夠用起碼一個月先！」他認為口罩供應應該會在新年後慢慢回復正常。