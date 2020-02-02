【武漢肺炎】姜麗文IG宣布同圈外男友結婚　為安全忍痛延遲婚禮

現年34歲的藝人姜麗文（Lesley）跟工程師男友Pakho拍拖近3年，今日Lesley就在Instagram上載了兩人合照，並宣布兩人已經拉埋天窗！Lesley在Instagram留言表示天本來是兩人的結婚日子，不過因武漢肺炎，兩人決定延遲婚禮：「0202 2020 我們結婚了，其實今天本來是我們結婚的日子。不過因應最近的情況，為了各位的安全和安心，亦基於我們對家人和親友的尊重，我們決定延遲婚禮。經過一年多的籌備，要延遲婚禮絕對不是一個容易的決定，但我們會繼續提醒對方：最重要的是我們找到對方，很恩愛也很健康！所以很感恩！沒事，我們什麼時候都可以慶祝！無論如何，今天對我們來說，永遠是很重要的開心大日子！老公，老婆很愛你！Happy Almost-Wedding Day! 」

Lesley經常在Instagram上載跟男友Pakho的甜蜜照放閃，去年更帶了Pakho一起拍攝內地真人騷節目《女兒們的男朋友》。其實Lesley於去年中接受傳媒訪問時透露，當時跟Pakho已拍拖兩年多，而爸爸秦沛亦對Pakho很滿意。提到兩人是如何認識，Lesley笑言是勁朋友介紹，更爆兩人第一次見面好似相睇，場面非常尷尬。

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