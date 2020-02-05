【星級日日瘦】Super Junior神童不節食不運動　三個月竟激減30KG

韓國男團Super Junior成員神童出道多年一直以精靈肥仔形象深得粉絲歡心，近日積極減肥的他只用了三個月就成功減下30公斤，搖身一變晉身暖男Oppa行列，終於擁有偶像般的外形，他的減肥方法亦因此引起網民熱烈討論。

神童的肚腩和雙下巴都統統消失不見。（Instagram：@earlyboysd）

神童雖然只有34歲，卻已患有高血脂和高血壓，他亦曾表示自己在舞台上跳舞時經常體力不足，因此萌生減肥念頭，並在去年10月在Instagram宣布減肥人生正式開始，在減肥中心的幫助下用健康的方式，以減至75公斤為目標，短短一個月已由116公斤減至99公斤，三個月內更減掉30公斤減至86公斤，肚腩和雙下巴都統統消失不見，整個人猶如脫胎換骨一樣。

神童三個月內由116公斤成功減至86公斤，距離目標75公斤只剩下11公斤。（Instagram：@earlyboysd）

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神童以前曾試過飢餓減肥、丹麥減肥等減肥方法，不過最後仍難以敵過美食的誘惑以失敗告終。他早前在電台節目中透露能夠成功踢走脂肪的秘訣，就是要保持健康生活習慣：「晚上11點睡覺，早上7點起床，要睡至少8個小時以上才好，早餐、午餐、晚餐間隔要5個小時。我故意不運動，想告訴大家不運動也能這樣減。雖然運動可以減得更快，但減得過快人們會懷疑，我故意每周出演節目展示過程。」

他透露能夠成功踢走脂肪的秘訣，就是要保持健康生活習慣。（網上圖片）

神童亦表示減肥的過程必須要有耐性：「減肥是需要一輩子去克制的，就像吸煙和飲酒一樣，需要每天每天去克制和忍耐。肥胖也是一種病，希望大家可以給正在努力減肥中的人們予以應援和掌聲。」

神童大曬最新的證件照，整個人猶如脫胎換骨一樣！（Instagram：@earlyboysd）

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