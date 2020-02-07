【三生三世枕上書】迪麗熱巴艷壓人神魔三界　劇中連反派都係美女

《三生三世枕上書》熱播，再次掀起一片追劇熱潮，劇迷對於鳳九跟東華帝君三世姻緣，固然感動到眼濕濕，女主角迪麗熱巴可愛萌爆的樣子，更令粉絲紛紛俾Like，大讚熱巴的演技愈來愈出色，而除了熱巴外，劇中還有不少大美女輪住出場，包括張雯、劉玥霏、王一菲等，顏值不比熱巴遜色，下文為大家帶來《三生三世》的四大美女。

迪麗熱巴飾演的白鳳九，在仙界是一等一的大美女。（Viu影片截圖）

迪麗熱巴

劇中女主角，飾演九尾紅狐白鳳九，是青丘狐帝唯一的孫女，美盡仙界，因一次誤闖魔族禁地受傷，被東華帝君搭救承諾報恩，自此陷入跟東華三生三世的愛戀情劫。熱巴在前作《三生三世十里桃花》已經飾演鳳九一角，顏值爆燈，而續集中她亦順利成為女主角，而東華及鳳九的愛情故事，前作中有頗多留白的地方，今次在《枕上書》中會盡情滿足到喜歡鳳九及東華的觀眾。

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王一菲

劇中的知鶴公主，是東華帝君的義妹，其實對東華情根深種，性格率直刁蠻，不時留難鳳九，可惜東華只視她為妹妹，未有其他想法。

王一菲飾演刁蠻率直的知鶴公主。（Viu影片截圖）

劉玥霏

故事中的女二角色，魔族中的長公主姬蘅，她亦是東華帝君麾下猛將孟昊之女，父親死前將她托付給東華，其後失憶化身為楚宛，被安排嫁給東華歷劫下凡的身分宋玄仁，也是鳳九的最大情敵。

姬蘅公主為魔族，要誘惑東華帝君。（Viu影片截圖）

張雯

劇中開場時跟東華帝君大戰的魔女「緲落」，雖然是大反派，卻是容顏絕色，肉體被困，仍可跟東華帝君鬥法，妖媚神態誘惑東華，二人雖然是敵對關係，緲落又似是求愛不得而轉為恨，加上故事設定東華可神可魔，令他們的關係愈益微妙。