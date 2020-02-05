45歲韓國歌手李在勳瞞婚11年　自爆已育有一對仔女

韓國藝人都會因事業而隱瞞私生活，即使婚姻都要隱瞞，特別是偶像歌手。可是近年愈來愈多藝人認愛，甚至如EXO Chen公開奉子成婚。近日45歲男歌手李在勳接受韓國傳媒訪問時，自爆瞞婚11年更育有一對仔女，不少網民都感到非常驚訝。

現年45歲的李在勳近日接受《isplus.joins》的訪問時講到，自己已於2009年，與交往約4年的女友結婚，大女於隔年出世後，細仔亦於2013年出世，成為一對仔女的爸爸已有10年的時間。李在勳表示自己並沒有想隱瞞的想法，可是一直沒有公開這件事的契機，所以藉這次訪問鼓起勇氣向大眾公開。其實李在勳曾於2013年一節目中透露過有女朋友，可是二人一直沒有舉行婚禮，所以已婚的事實一瞞就11年。

李在勳瞞婚11年，消息令韓國網民驚訝。（IG/@ruikki_lee）

1994年以混聲組合COOL出道的李在勳，推出過不少人氣作品，直至45歲才公開已婚，不少網民表非常驚訝，亦痛心他足足隱瞞了11年。不過亦有部分網民認為李在勳說沒有公開的契機，只是隱瞞的藉口，想必是擔心婚姻會影響人氣及演藝工作，現時李在勳已婚的新聞更是持續佔據Naver熱搜榜高位。

李在勳表示並不是有心隱瞞，但似乎部分網民不賣帳。（Viu《K1頭條》）