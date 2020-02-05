【黃金有罪】李璧琦除性感上陣演床戲　也為角色苦練泰國華僑發音

無綫劇集《黃金有罪》劇情愈來愈緊湊，感情線亦相當精彩，莊帶喜（洪永城飾）跟水敏婷（陳瀅飾）分開後，搭上林沙瑪（李璧琦飾），二人也迅速打得火熱。在周二（4日）播出的一集中，他們更有幾場親熱戲。

Becky表示好喜歡自己劇中的造型，也感謝所有工作人員令她的造型帶出瀟灑的感覺。（受訪者提供）

劇情講到想在濚木集團上位的莊帶喜和跟榮木桐（張兆輝飾）有秘密交易的林沙瑪火速搭上，除了互有好感，也有是利益上的輸送。其中一幕，洪永城（Tony）一把拉李璧琦（Becky）坐到他的大腿上，打情罵俏，鏡頭一轉，二人已是半裸地在床上，Becky輕吻Tony的臉頰一下，就轉身起床，不過她一手把一條白毛巾搭在身上，大騷白滑玉背和香肩。另一幕，二人也是同樣的裝束，但就見到Becky只搭著毛巾的正面，身材相當有豐滿有睇頭，而且隱約見到Bikini的印痕，非常性感，網民也大讚她靚女和吸引！

Becky性感上陣，她指拍其中一場戲時，同劇演員姚子羚（Elaine）也有在場，也沒有什麼太避忌。（Youtube影片截圖）

Becky接受《香港01》記者訪問時講到拍這些場口前有討論過怎樣拍，她說︰「大家用演員嘅角度去合作嘅時候，都好順暢，都冇咩話好格格不入咁，希望出嚟嘅效果，大家睇到都覺得係舒服同埋係自然。」講到只搭着毛巾的造型，她指是劇情需要，也強調自己好着重打底功夫，「所以場外場內都冇咩能夠穿崩嘅地方，所以大家都安心。」而且也沒有清場，因為大家都好專業。

就是這一下，Tony作勢要把Becky的毛巾拉開，相信是劇組和他們希望呈現更立體的人物性格給觀眾。（Youtube影片截圖）

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講到有一幕是Tony作勢要把Becky的毛巾扯去，原來是他們現場跟導演一致加落去的動作，Becky解釋︰「我哋的確係度咗好多唔同嘅動作，因為嗰場戲個情緒有好多唔同，咁所以我哋都喺度諗點樣可以喺一個小小嘅動作裏面表現到佢（Tony）係好想討好我，又表現到我大方咁接受呢一個討好，同埋尋開心嘅關係，所以呢個動作都係我哋同導演一齊傾完之後，發覺都幾好，可以突顯到佢嗰個色心，又可以突顯到我嗰個大方啦，咁所以呢個就係同導演一齊度出嚟，喺排位嘅時候，大家都覺得可以幫到件事囉。（劇本冇？）本身劇本有對白，動作係喺現場度。」

Becky解釋原來以上場口看到她的曬痕，是因為在拍《黃金有罪》前，是在炎炎夏日底下拍《C9特工》，當時有大量穿着背心拍的「打戲」，都被曬傷了，所以以上一幕可以看到曬太陽的印痕，她笑言︰「好似一個好深嘅泳衣印咁樣，有啲樣衰，早知我補粉補多啲，遮住佢。」（Youtube影片截圖）

Becky在劇中的角色感覺神秘，又帶點「壞女人」的感覺。她又大談跟張兆輝合作學習了很多，事關她主要是跟輝哥有對手戲，劇中榮木桐的角色對她比對其他人從容，所以也能令Becky在投入戲內時可以放鬆一點演到瀟灑和笑裏藏刀的感覺，她覺得是一種「好得意的Chemistry」！由於角色是一個泰國華僑，Becky透露原來她也做足功課，在拍劇前特意到九龍城找一些餐廳的泰國華僑姐姐，着她們唸一次對白給她錄下來，她再從中模仿一些發音，相當用心。

Becky提到跟輝哥合作獲益良多。（Youtube影片截圖）

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