【星級日日瘦】43歲咸素媛自稱吃貨食六人份　仍維持48KG苗條身材

現年43歲的韓國女星咸素媛，自從於2018年嫁給細18歲的內地男網紅陳華，並於同年12月誕下女兒後共同出演韓國真人節目《妻子的味道》人氣急升，在最新一集中，咸素媛更公開最新的體重和保持苗條身材的秘訣。

咸素媛在《妻子的味道》中公開最新的體重和保持苗條身材的秘訣。（YouTube：TV CHOSUN）

咸素媛身高172cm，她在節目中站上體脂計磅重，顯示出她的體重僅得48.7公斤，其中肌肉佔了36.2公斤，體脂肪比率為19.9%。以172cm的標準來說，59.3公斤才是標準體重，咸素媛比標準足足輕了差不多11公斤。

咸素媛站上體脂計上磅重。（YouTube：TV CHOSUN）

身高172cm的咸素媛體重僅得48.7公斤，其中肌肉佔了36.2公斤，體脂肪比率為19.9%。

她透露自己20年來一直維持着相同體重，而秘訣在於每天做運動：「每天一定會跑跑步機流流汗，為了讓腰部更緊緻有線條，我會提着20公斤的啞鈴做腰部運動。」不過，咸素媛卻透露自己沒有刻意節食，更是一個「吃貨」：「我食牛肉的話基本能食六人份，紫菜飯卷的話就能一次食三條！」

咸素媛早前在節目亦曾經穿着性感泳衣下水，該片段更吸引過百萬的點擊率，姣好身材令觀眾連連讚歎。（YouTube：TV CHOSUN）

另外，咸素媛早前在節目亦曾經穿着性感泳衣下水，該片段更吸引過百萬的點擊率，姣好身材令觀眾連連讚歎。

點擊觀看更多咸素媛的照片：