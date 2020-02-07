犯罪劇《Interrogation》創集數撈亂睇　將成「燒腦劇」新指標？

犯罪懸疑劇一向都深受歡迎，為了讓劇迷帶來新鮮感，犯罪劇的拍攝手法屢創新猷，就好似Netflix去年推出的犯罪劇《Criminal》，有8成情節都在審訊室內拍攝來營造緊湊的氛圍。而在CBS All Access最新上架的原創犯罪劇《Interrogation》就顛覆了過往改編自真人真事的劇集，除了首集和結局，劇迷可以自行調亂次序觀看中間8集。

全新犯罪懸疑劇《Interrogation》剛剛在CBS All Access上架。（CBS圖片）

共10集的《Interrogation》由CBS All Access製作，劇情改編自1983年發生在加州的一宗謀殺案。主要講述死者Mary Fisher（Joanna Going飾）的17歲兒子Eric Fisher（Kyle Gallner飾）被指控謀殺母親後，被判終身監禁。案發當年洛杉磯探員David Russell（Peter Sarsgaard飾）和陪審團都認為Eric就是真兇，但自稱無辜的Eric就用了20年去證明自己並沒有犯案。

故事改編自1983年發生再加州的一宗謀殺案件。（影片截圖）

劇迷「參與」查案

在緊接的兩年，David Russell有可能捏造證據的消息被發放後，另一名探員再次為案件展開調查。由於案件橫跨30年，劇迷能夠看到案發前後及去到2000年初的畫面，故大家可以隨意挑選中間8集的收看次序，來跟隨探員調查懸案時序大兜亂兼抽絲剝繭尋找真相的步伐。

點擊下圖看劇中的重要角色：

有份創作劇集的Joanna Factor早前接受外國傳媒訪問，提到今次獨特的收看方式，Factor直言看《Interrogation》先要想像自己有一個放滿文件、照片、報告等的箱，而你就嘗試用這些手頭上的素材，分成幾個不同路徑的方式來描述這個故事，更會深入了解案件關鍵人物的底細。另外，監製John Mankiewicz就提醒劇迷千萬不要輕易相信眼前的一切：「就算唔係全部，但劇入面大部分角色其實都講緊大話，而你就應該要質疑所有事！」