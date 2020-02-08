劇集版《觸不到的她》？　Netflix《我的智能情人》再玩人機戀

「武漢肺炎」肆虐，教育局日前亦宣布學生將停課至3月2日，漫漫長假，為保障自己都盡量留在家中，該做些什麼消磨時間？煲劇絕對是一個好選擇！《我的智能情人》（나 홀로 그대）為Netflix繼《喜歡的話請響鈴》（좋아하면 울리는）後第二部原創韓劇，而兩部同樣是都愛情奇幻劇。《我的智能情人》說的是人和人工智能之間的愛情故事，令人不自覺想起2013年由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的電影《觸不到的她》（Her），不知道電視劇又會有什麼不同？

《我的智能情人》（나 홀로 그대）為愛情奇幻劇，說的是人和人工智能之間的愛情故事。（劇集海報）

《我的智能情人》於周五（7日）首播，由高聖熙和尹賢旻主演，故事講述難搞的天才發明家高蘭圖（尹賢旻飾）根據自己外貌創造了一個溫柔體貼又完美的全像模型，並將其命名為霍洛，兩者雖然外貌一模一樣，但性格卻截然不同；而一直隱藏着悲痛和孤單的素妍（高聖熙飾）與模型霍洛有了交情，戀情也因此意外萌芽，令觀眾關心三者之間的感情何去何從。

受到武漢肺炎疫情影響，Netflix宣布原定《我的智能情人》記者會改由線上記者會形式舉行。

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首次嘗試AI角色的尹賢旻在記者會談到初時相當困惑，於是以家裏的AI智能產品作參考：「一直研究機器講話的聲音和腔調。」在劇中一人分飾二角的他更坦言壓力大到失眠：「劇中有不少自己跟自己演對手戲的橋段，有時候自己都覺得有點混亂，我當下到底是什麼身份！」《我的智能情人》的配角亦同樣吸睛，包括：在電影《上流寄生族》中飾演管家的演員李姃垠，以及正在軍隊服役的2PM成員燦盛。