Netflix 2月14套最新電影劇集！必煲原因分析、上架日期全收錄

過完年開工還習慣嗎？工作壓力大之餘，也可以追追劇放鬆心情、舒緩壓力！這個月的 GQ 推薦片單為大家網羅各種類型的劇集與電影，不論是紀錄片、科幻片、甚至是實境秀都可以在裡面找到。而最受矚目的吉卜力經典作品也在這個月上架！各位這個月打開 Netflix 時，可能會因為有太多種類的片可以選，而有選擇障礙呢（笑）。

1. 《原鑽 Uncut Gems》｜電影｜1/31 上架

由阿當桑迪拿（Adam Sandler）主演，他在片中飾演沉迷賭博的紐約鑽石區珠寶商，眼看債台不斷高築，憤怒的債主又緊追在後。為了償還債務，這位紐約市的快嘴珠寶商必須冒險一搏，不惜犧牲一切奪回一顆昂貴的鑽石，只求脫離險境，力保存活。

2. 《諸神黃昏 Ragnarok》｜劇集｜1/31 上架

北歐神話中著名的「諸神黃昏」是一場造成許多重要神祇死亡的大戰和無數自然浩劫的末日災難，之後，整個世界沉沒在水底；然而最終世界復甦了，存活的神與兩名人類重新建立了新世界……然而自「諸神黃昏」之後，來自巨人的挑戰不復存在：到了現代，挪威小鎮遭逢污染毒害、融化的冰川肆虐，世界末日彷彿近在眼前，若要擊敗古老的惡魔，必須借助傳說之力，一名繼承北歐諸神力量的青年將成為英雄崛起！

3. 吉卜力經典作品連發｜電影｜2/1 上架

還記得吉卜力工作室的動畫製作人為了讓全世界的觀眾能透過不同管道接觸他們的作品，宣布即將在Netflix上架吉卜力經典作品嗎？這個月開始，這些經典電影已經陸續上架了！其中包括耳熟能詳的《魔女宅急便》、《天空之城》、《龍貓》等。喜歡吉卜力的朋友趕快打開 Netflix 收看吧！

仲有青春劇《不了》、真人騷《盲婚試愛》；2019年度大片《殺神John Wick 3》、《哥斯拉》等都登陸Netflix，咩類型都有。按圖睇埋其餘11部2月上架的精彩影視作品：

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ 片單推薦】2 月不能錯過的 10 部 Netflix 影集與電影！】