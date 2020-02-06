Netflix新劇《不了》齊集必睇元素　兩大神劇團隊合力炮製

武漢肺炎肆虐，教育局日前亦宣布學生將停課至3月2日，漫漫長假，為保障自己都盡量留在家中，該做些什麼消磨時間？煲劇絕對是最佳選擇！2月1日起可以在Netflix看到吉卜力工作室動畫系列：《天空之城》（1986）、《龍貓》（1988）、《魔女宅急便》（1989）等，召喚一下童年回憶。除此之外，由《怪奇物語》（Stanger Things）和《X你的世界末日》（The End of the F***ing World）製作團隊聯手打造的新劇 《不了》（I Am Not Okay with This）亦將在2月26日上架。

《I Am Not Okay with This》仍未開播，官方Instagram僅開設兩星期已引來13萬人跟隨。（Instagram/@iamnotokaywiththis)

電視劇《不了》故事講述女主角Sydney本身與其他正常高中少女一樣，會在朋友的汽車裏聽音樂，亦會與煩人的弟弟發生爭執，可是有一些令她陷入煩惱的秘密只能在日記中記載，例如愛上自己最好的朋友Dina，還有想辦法壓抑內心覺醒的神秘超能力！這個不單是Sydney的青春期故事，相信經歷過青春期的觀眾均會有共鳴。

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電視劇《不了》改編自美國漫畫家Charles Forsman於2017年推出的同名作品，同時他亦是《X你的世界末日》的原作者，這次與《X你的世界末日》的導演Jonathan Entwistle二度合作，更有《怪奇物語》原班製作團隊的加持，讓一眾劇迷更為期待。

從最新釋出的預告片可見，Sydney（Sophia Lillis飾）正獨自走在上學的路上，同學Stanley（Wyatt Oleff飾）開車經過並停在她身旁，二人之間彌漫着尷尬的氣氛。「奇怪」的設定、復古的調色與鮮色彩的字體設計都和《X你的世界末日》相像，而復古的格子襯衫和燈芯絨，加上超能力的奇幻設定則令觀眾聯想起《怪奇物語》，讓人更好奇故事到底會怎樣展開。