Netflix新劇《不了》齊集必睇元素　兩大神劇團隊合力炮製

武漢肺炎肆虐,教育局日前亦宣布學生將停課至3月2日,漫漫長假,為保障自己都盡量留在家中,該做些什麼消磨時間?煲劇絕對是最佳選擇!2月1日起可以在Netflix看到吉卜力工作室動畫系列:《天空之城》(1986)、《龍貓》(1988)、《魔女宅急便》(1989)等,召喚一下童年回憶。除此之外,由《怪奇物語》(Stanger Things)和《X你的世界末日》(The End of the F***ing World)製作團隊聯手打造的新劇 《不了》(I Am Not Okay with This)亦將在2月26日上架。