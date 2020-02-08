【歌手2020】MISIA曬高音絕技超震撼　不敵華晨宇只排第三名

內地音樂皇牌節目《歌手2020》昨晚開播，七位首發歌手（周深、MISIA﹑蕭敬騰、袁婭維﹑華晨宇﹑徐佳瑩﹑毛不易）面對突如其來的全新賽制都無比緊張，大家只有火力全開唱到最好，首首金曲聽到台下觀眾耳朵懷孕。

經過第一輪的比賽之後，內地代表華晨宇就憑《寒鴉少年》擊敗眾人奪得排位賽第一名，而金曲歌王蕭敬騰排第四名，來自日本重量級歌手MISIA就排第三名，華晨宇在第一場就有如此好成績，的確為他打下了一支強心針，看來他今次二度踏上此舞台野心一定不少。

華晨宇唱《寒鴉少年》爆發力非常強。（《歌手》微博圖片）

今年邀請的七位歌手中蕭敬騰、袁婭維﹑華晨宇﹑徐佳瑩均是二度參賽，對舞舞台並不陌生的他們相信佔有優勢。在第一場排位賽中，首發歌手都是挑選自己的歌曲比賽，而周深唱《大魚》﹑毛不易唱《借》﹑徐佳瑩唱《一樣的月光》均是比較舒情的曲風。

而其他四位歌手則選唱爆發力極強的歌曲，華晨宇的《寒鴉少年》搖滾味極濃厚，展現其極高音的音域，燃燒不少觀眾的心。而蕭敬騰就唱《皮囊》，同樣地大晒高音技巧，並且他在舞台上走來走去又踢腿非常炸裂，有網友更評論他的狀態不像比賽反而更像是開演唱會，一舉一動都讓人看得舒服。袁婭維選唱《我愛》，一開始從舞台後面走出來的她氣場就非常強大，再配合這首歌的高音位置非常多，大曬高音唱功的她震撼不少觀眾的心。

最後來自日本的重量級天后MISIA就為大家帶來日語版《現在好想見你》，一開唱的她就已經震撼該舞台，聲音具有爆發力高音的聲線環繞現場，特別唱到最後一段歌詞時的最後一個高音極其地高，令其他在場歌手與觀眾都聽到目瞪口呆，讚不絕口。她的表演亦深獲眾多網友的喜愛，形容除了高音厲害之外，情感方面亦做到滿分，不少人更聽到感動而哭泣添，更直言她在是次比賽中屬於大魔王級別的歌手。

MISIA同蕭敬騰的高音令人聽出耳油。（《歌手》微博圖片）

另外，在第一輪比賽中有兩位歌手已經進行突襲，第一位就是來自馬來西亞的李佩玲就帶來歌曲《I Wanna Be Free》挑戰袁婭維的《我愛》，兩位歌手都極具爆發力，可是最終她挑戰不成功，以239票輸給袁婭維247票。

另一位則是黃霄雲帶來《少年他的奇幻漂流》挑戰毛不易的《借》，前者曲風多變有爆發力，而後者則是訴說的抒情歌，最終女方以289大勝男方的206票，突擊成功。而第一場的排名位置幾乎都是大曬高音技巧的歌手佔有，雖然MISIA的高音極強但亦始終不敵華晨宇，她只是排第三名，第一名就是華晨宇奪得。而第二名就是周深，第四名就是蕭敬騰，其他歌手名次則在下一場次公布。

黃霄雲突擊毛不易成功。（《歌手》微博圖片）

華晨宇今次面對如此強勁的對手都可以奪得第一名，證明他的歌唱實力非常強勁。在2018年的《歌手》中他與歌王寶座失之交臂，今次再度參賽看來勢要奪得冠軍不可：「今年第二次再來歌手這個舞台，我不希望我帶來的東西還是兩年前的《歌手》華晨宇是一樣的音樂，浪費電視機前的觀眾時間。我自己覺得這兩年來我是有一些成長的，不管心態上﹑理念上都會有一些成長。兩年後的華晨宇也比兩年前要再厲害一些。」我們拭目以待。