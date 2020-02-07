【歌手2020】蕭敬騰大戰日本歌姬MISIA　新賽制大玩1對1 PK戰

內地王牌音樂節目《歌手》長做長有，而最新一季《歌手2020》亦即將播出。近日官方節目組亦正式公開了首發的歌手名單，7位歌手清一色都是實力唱將，其中有四位歌手更是二度踏上此舞台添。另外，今年節目組亦大膽改革賽制，拋棄舊制改為邀請其他歌手進行突襲對戰在線歌手，節目的新穎革新令不少網友非常期待。

新一季歌手將邀請這7位歌手作首發歌手。（《歌手》微博圖片）

據湖南衛視的官方微博公布，今年的節目《歌手2020》一共邀請了7位歌手作為首發歌手。他們清一色都是實力唱將，包括台灣代表的蕭敬騰﹑徐佳瑩﹑日本代表的MISIA﹑內地代表的毛不易﹑周深﹑袁婭維﹑華晨宇。其中有四位已經對此舞台並不陌生，第一位就是徐佳瑩，她在2016年已經參加過該節目，當時節目名稱為《我是歌手》，她以首發歌手的身份順利地前進總決賽，同時因為該節目令她在內地人氣急升。第二位就是蕭敬騰，在2017年他以樂團「獅子合唱團」主唱的身份登上此舞台，並順利地帶領團隊闖進總決賽奪下第三名的殊榮。而第三位就是袁婭維，在2017年的比賽中她是首發歌手，不過在第二輪的補位賽中她就慘遭淘汰。最後一位則是華晨宇，他在2018年以補位歌手身份參賽，並多次在比賽中成績奪得第一，最終進入總決賽奪得第二名輸給英國歌手Jessie J，今次他們四位再次登上這個如此熟悉的舞台，對他們佔有一定優勢。

蕭敬騰﹑徐佳瑩已經二度登上此舞台。（《歌手》微博圖片）

華晨宇﹑袁婭維亦是二次上此舞台。（《歌手》微博圖片）

另外，今年節目組亦為賽制進行改革，拋棄過往的補位與踢館賽制，今年會以突襲的模式進行比賽。將會邀請其他不同歌手參與突襲，他們可以在在線歌手當中挑選一位進行1對1PK戰，若突襲歌手成功即代表在線歌手就要挑選當中綜合兩場比賽中成績排最後一名的歌手淘汰出局，相反突襲成敗在線歌手全員安全過關。此賽制即代表了首發歌手是一支團隊，面對外來的襲擊他們要全力以赴對抗，否則團隊中將會有人離去。如此新穎的賽制亦帶給不少網友新鮮感，大家已經紛紛期待等收看。

今年節目改革，全新賽制有突襲歌手進行1對1 PK戰呀！（《歌手》微博圖片）