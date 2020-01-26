藝人返屋企過年成焦點　三姑六婆最鍾意提出呢種問題勁尷尬

農曆新年是中國人的大節日，在過節這一段時間會與不同親朋戚友吃飯聚會，同時亦難免會被某一些長輩問長問短。而身為明星的他們亦經歷過這一些時候，更因為是明星的身份有一些親戚更提出不合理要求添，令他們哭笑不得。

姚子羚﹑何廣沛經常被親戚問感情事。（姚子羚﹑何廣沛微博圖片）

根據統計在過年時親戚最愛問的問題就是感情問題，他們對於後輩的感情的生活相當關心，幾時結婚呀？有男女朋友了嗎？總是令後輩難以回答。而現年31歲的何廣沛就正直面對如此問題，不過他就表示已經習以為常：「幾時結婚幾時帶個女朋友回來給婆婆看，多數都是問一些關於情感上的問題，都聽習慣了。所以我都會嘻嘻哈哈過去了，我想他們都是出於關心個孫，親戚的角度去問我，已經習以為常不算太尷尬了。」另外，現年39歲的姚子羚亦同樣有如此情況：「幾時結婚呀？有空帶男朋友來看看，好！如果有拍拖會帶男朋友來見你，未遇到遇到好先帶回來見面。」

何遠東的親戚就非常關心他的健康問題。（何遠東微博圖片）

而藝人何遠東的親戚則對他的身體健康相當關心：「你幾時捨得減肥？再這樣肥下去會不會不好啊？之後我跟他們說其實我有控制的，否則這麼多年過去還是這個樣子嗎？但我今年會提醒他們，難道你們沒有發現我有腰了，沒有看我穿泳衣的照片嗎？我好樂觀的他們只不過是好留意我而已。」

另外，對於年輕偶像回家過年時面對最害怕的事情，原來有一些親戚就會提出許多不合理要求，最多就是問其他明星的八赴﹑要其他明星簽名等，這一些要求均令他們好尷尬。男團NINE PERCENT隊長蔡徐坤在內地訪問時就說道：「就怕他問我要別人的簽名。」而人氣女星楊紫則說道：「他們覺得我認識所有明星，讓我去管別的明星要簽名照，我說我真的不認識。」而明星回鄉過年絕對成為焦點，紛紛被親朋戚友要求合照簽名，人氣小生鄧倫就是最佳例子。

楊紫的親戚就問她索取其他明星的簽名。（楊紫微博圖片）

鄧倫回鄉過年就被要求簽名合照。（鄧倫微博圖片﹑買家秀微博圖片）

除了簽名這回事之外，他們最害怕就是被問其他明星的八卦，內地男星劉昊然就在訪問時說道：「別的藝人八卦」，TFboys成員之一王源亦同樣遇到這個問題。而因為他們是明星的關係，親戚們都知道他們多才多藝就會叫他們即場表演，其實他們是感到好尷尬的。王嘉爾﹑TFboys的王俊凱就遇到過這一些親戚，王嘉爾在節目中說道：「突然被Cue你不是有一首歌嗎？來一段清唱吧！巨尷尬。」而王俊凱則說道：「每次回家過年那種完全不認識的長輩，你不是上過春晚嗎？你給我唱一個。」令他們哭笑不得。

王嘉爾﹑王俊凱經常被親戚叫即場表演。（王嘉爾﹑王俊凱微博圖片）

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