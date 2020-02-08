【多圖】TWICE子瑜大膽唔搽唇膏出鏡　天然紅潤唇色惹人羨慕

TWICE子瑜作為「世界第一美」，她天生就是美人胚子的事實相信無人不知。雖然子瑜不時淡妝出鏡，甚至完全不介意素顏示人，可是日常始終會塗上淡色唇膏的她，近日竟然大膽不塗唇膏出鏡，其天然的紅潤唇色惹來不少粉絲的羨慕，果然人美就是任性。

官方最新公開的《TWICE TV》中，播出去年年尾TWICE參與「MBC歌謠大祭典」的後台花絮。影片一開始，娜璉就拿着相機近距離拍攝在梳化上休息的子瑜，起初子瑜也被鏡頭嚇倒，並用手擋着嘴巴說：「我沒有塗唇膏……」可是後來娜璉大讚子瑜天然的唇色非常紅潤後，自我檢查過的她才大膽放開手，以沒有塗唇膏的狀態出鏡。對女生，甚至藝人來說，唇妝是非常重要的妝容部份，見到子瑜天生麗質的唇色，有女粉絲直言「非常妒忌」。

見到鏡頭靠近的子瑜，立即用手擋着嘴巴。（TWICE TV截圖）

子瑜獲得娜璉的稱讚後，自信地擺起甫士，相當可愛。（TWICE TV截圖）

按圖睇子瑜天然紅潤唇色：

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子瑜是天生的美人胚子，因此日常妝容亦以簡單為主，除了要配合不同的舞台風格，間中畫上深色的大紅唇外，子瑜一向唇色都走淡色路線。由於不少能夠畫淡色唇膏的女生，唇色都會偏無血色，所以影片公開後，不少對化妝有研究的網友都非常驚訝子瑜原本紅潤的唇色。加上子瑜經常化妝亦沒有造成黑色素沉澱，相信她保養功能也做得相當充足。

子瑜日常妝容亦以簡單為主，唇色走淡色路線。（Viu《K1頭條》）