【武漢肺炎】楊卓娜DIY布口罩　奇招抗存貨不足真係得？

武漢肺炎疫情持續，人人出外時都必定戴口罩自保以減低被細菌有機可乘。惟現時全城陷入口罩荒，不少市民家中的存貨嚴重不足，可謂是墮進「一罩難求」的困境。楊卓娜在社交網站分享自製口罩套的方法，從而去延長手上僅餘一次性口罩的壽命：「等人救，不如自救！快啲一起DIY， 一起分享抗疫方法！」

楊卓娜在社交網站分享自製口罩套的方法，從而去延長手上僅餘一次性口罩的壽命。（Facebook：楊卓娜Lenna Yeung Cheuk Na）

楊卓娜表示，平時如只逗留在含菌量不多的地方，要一日使用多個口罩容易造成浪費，所以可以嘗試自製口罩套，將一個外科口罩的壽命延長：「我哋依家喺街、商場或者超級市場入面行嘅時候，我相信都未去到一個好高含菌量嘅環境，未去到一擘大眼啲病菌就會突襲我哋咁嚴重嘅環境，如果係少量嘅菌我諗都仲頂得住，兩三個鐘換一次口罩套，換完之後放入膠袋，再換一個新嘅套番你個口罩。每次更換囗罩套後請馬上清潔雙手，才換上新的口罩套，以免交叉感染！」

首先將準備兩塊裁剪成18.5厘米 x 18.5厘米的正方形布，底及面各一塊，再將布面對布面用走針（Running stitch）或回針（Back stitch）的方式縫在一起。（Facebook：楊卓娜Lenna Yeung Cheuk Na）

做法很簡單，首先將準備兩塊裁剪成18.5厘米 x 18.5厘米的正方形布，底及面各一塊，再將布面對布面用走針（Running stitch）或回針（Back stitch）的方式縫在一起。楊卓娜亦提醒，最好不要用相同顏色的布料，以便識別底和面，否則就會很容易混淆，不小心把對外佈滿細菌的布料反轉造成交叉感染。另外，在口罩套的面層和底層縫上三個1厘米 x 1厘米的褶口位，就能令整個口罩套更貼面，減低被病菌感染的機會。

在口罩套的面層和底層縫上三個1厘米 x 1厘米的褶口位，就能令整個口罩套更貼面，減低被病菌感染的機會。（Facebook：楊卓娜Lenna Yeung Cheuk Na）

楊卓娜亦表示，如想提高布口罩套的安全性及防菌效果，可以用使用有防水效果的殺菌及抗菌噴霧噴在口罩套上，亦可以用較防水的布料做口罩套：「有朋友仔建議用舊雨傘布料做口罩套的表面那一層！我覺得很不錯，大家可以試吓！但做之前要注意衛生，最好先清洗消毒一下雨傘布才去制作！另外，試吓焗唔焗，會不會很難呼吸！」聽落好似work，不過都只係權宜之計，最好都係有充足外科口罩供應啦！

楊卓娜表示用可以加強防水及抗菌的功效的噴霧噴在口罩套上。（Facebook：楊卓娜Lenna Yeung Cheuk Na）

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