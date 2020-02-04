【武漢肺炎】陳俞希夥朋友免費派口罩對抗疫症：都係想幫香港人！

武漢肺炎疫情持續，本港現時共錄得17宗確診個案，全城陷入口罩荒之際見盡人情冷暖，雖然有不少不良商人趁機以海鮮價售賣口罩，亦有不少良心小店落力尋找貨源以成本價賣給香港人對抗疫症，亦有藝人出心出力免費派口罩給有需要的香港市民。

Hailey亦呼籲大家乘搭交通工具時避免接觸扶手。（Instagram：@haileyc）

ViuTV女藝人陳俞希（Hailey）今日（4日）在Instagram上傳她化身「工廠女工」，戴着口罩和膠手套將口罩分裝的片段，並出post表示如果患病需要覆診的朋友、老人家、小朋友或香港市民需要口罩應急，可以聯絡她或她的朋友登記免費領取一袋10個的成人口罩。

她出post表示如果有市民需要口罩應急，可以聯絡她或她的朋友登記免費領取一袋10個的成人口罩。（Instagram：@haileyc）

Hailey回覆《香港01》記者時表示這批口罩由她的兩位朋友Jimmy和Scott由馬來西亞親自買回香港打算免費派給有需要的人，而自己則只是義務幫忙分配和包裝，希望能幫助香港人渡過難關。

Hailey化身「工廠女工」，戴着口罩和膠手套將口罩分裝。（Instagram：@haileyc）

Hailey透露口罩由她的兩位朋友Jimmy和Scott由馬來西亞親自買回香港。（Instagram：@haileyc）

問到家中口罩庫存是否足夠，Hailey表示：「因為屋企人有喺泰國買咗啲，我自己嘅口罩暫時都夠用！」

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