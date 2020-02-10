【多圖】宋茜愛豬小八食蛋糕著名牌衫　表情多多上鏡做動物演員　

宋茜主演的電視劇《下一站是幸福》現正熱播，劇中她飾演一位事業女性，但外表剛強帥氣的她，私底下卻是一名寵物控，家中養了小肥豬小八，近日小八生日，宋茜更為愛豬慶祝生日，除了有生日蛋糕外，宋茜還親自下廚煮長壽麵，祝願愛豬長壽健康，但原來小八十分貪吃，曾試過咬爛宋茜的東西，最後被責罵及要面壁思過，下文為大家帶來搗蛋豬的可愛惡行。

宋茜去年收到寵物豬作為生日禮物，幫愛豬改名小八。（宋茜IG圖片）

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宋茜的愛豬小八，是她去年生日時，公司送給她的生日禮物，轉眼間一年過去，小八已經長大了不少，而且智力甚高又貪吃，經常纏著宋茜索取食物，而宋茜對愛豬亦有求必應，又不時抱著小八合照，有網民發現小八不但有衫著，而且是3千元的名牌衫，讓不少人慨嘆「做豬好過做人」，而近日小八更跟主人宋茜一起上內地真人騷《我家那閨女2》，活潑又愛搗蛋的小八，比起漂亮迷人的宋茜更加搶鏡，成為了節目的一大亮點。

小八跟宋茜一起拍攝真人騷，想不到小八比起主人更加搶鏡。（Youtube影片截圖）

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在節目中宋茜為家庭成員小八慶祝1歲生日，首先宋茜希望愛豬長壽健康，親自下廚煮長壽麵給小八享用，而她煮食時發出的香氣，令小八不斷在宋茜腳邊徘徊，等吃等得十分心急，最後當然是大快朵頤。小八吃過長壽麵後，宋茜再取出生日蛋糕，還叫小八許願及吹蠟燭，其實只是得啖笑，最想不到是小八馬上撲向蛋糕，更大大口吃起來，宋茜也沒有小八的辦法。不過小八最愛周圍搗蛋，不但咬爛家中的東西，更試過推倒了宋茜書櫃的書本，更懂得用鼻子揭開，大口吃著內頁，宋茜發現後嚇得抱起小八，要牠面壁思過，更責罵了小八一番，將牠放回豬圈內作為懲罰，過程十分搞笑。