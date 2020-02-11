【多圖】楊冪機場專心看漫畫被偷拍　墨鏡倒影揭開禁忌戀內容

內地人氣女星楊冪，一向是收視女王，近日她在機場候機的照片在網上流傳，更成為熱搜，但卻不是她的時尚打扮，而是她專心地睇漫畫，在墨鏡倒影中，可看到內容是一部腐女漫畫《SQ》，當中涉及到GL題材，網民才發現楊冪原來是不折不扣的「百合控」。

楊冪是圈中的漫畫迷，最愛看GL漫畫。（嘉行楊冪工作室微博圖片）

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楊冪在機場候機時專心玩手機的照片，在網上瘋傳成為熱搜，皆因在她的墨鏡倒影中，清楚睇到她在看百合漫畫，而網民從該個畫面裡，揭出了楊冪在看的是GL漫畫，作者是內地著名漫畫家「壇九」，書中內容是講述就讀高中的兩位美少女孫璟及秋瞳，二人在車站邂逅認識成為好友，之後展開了一段歡笑與淚水的故事。楊冪被揭發看腐女漫畫，更被指是「百合控」，百合指的是動畫和同人作品中的領域裡，女性之間的愛慕關係，在內地「百合」更直接解作女同性戀。

楊冪在機場候機時專心看漫畫，從墨鏡中更看到漫畫的內容。（鵝組吃瓜兔微博圖片）

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其實楊冪不但喜歡看漫畫，而她本身更是擅長繪畫，多次在節目中展示她的藝術天分，而她最拿手的是畫少女頭像，寥寥幾筆，已能畫出了滿滿的少女風格，名副其實是因為演藝事業，耽誤了漫畫家的身分，而她入行前已有十多年的作畫經驗。現時雖然成為一線紅星，身價以億計，但她仍然喜歡睇漫畫，確是相當出人意表。