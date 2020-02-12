【武漢肺炎】內地綜藝採取家中錄製　明星連線成另類真人騷

內地武漢肺炎肆虐，疫情蔓延至全球，使不少人非常擔憂。正因為要防控疫情擴散的關係，內地許多綜藝節目亦作出了特別措施播出。就好似湖南衛視兩大皇牌節目「天天向上」同「快樂大本營」似的，製作方改以用雲端視頻的方法錄製，主持人嘉賓改在家中互相透過視頻連線對話，成為另類的真人騷節目使不少網友大讚，直言湖南衛視能迅速適應形勢作出改變推出節目非常厲害，難怪多年來該台如此受大家歡迎。

《天天向上》改為視頻錄製。（影片截圖）

在疫情期間湖南衛視為了保障大家的健康問題，就採取兩大綜藝節目《天天向上》同《快樂大本營》用雲端的方式錄製。他們在沒有現場導演﹑燈光﹑攝像﹑音頻同妝髮的情況之下，各人在家中互相連線對話成為另類的談話性節目非常有趣。正因為如此不少明星更以素顏示人，同時亦令其家居爆光，讓觀眾更貼近明星們的生活。

就好似《天天向上》的團隊們，主持人之一的汪涵就在線同其他主持﹑嘉賓答題互問，透過問題進行互動，整個過程就好似朋友們在聊天似的非常隨意，同時亦展現出明星們宅在家的模樣會是如何。而從曝光的照片中亦可見，汪涵更透過鏡頭煮豬油麵，令在家的藝人在鏡頭前拿著大碗想吃非常好笑，王一博更在視頻中表演魔術等，整個互動的綜藝味道仍然非常濃厚。

王一博在家表演魔術。（劇終指南微博圖片）

而《快樂大本營》因為疫情問題暫停播出，節目改為《嘿！你在幹嘛呢？》同樣以錄製視頻的方法播出。第一期的嘉賓就邀請了劇集《下一站幸福》的男女主角宋茜﹑宋威龍等人，他們各自在家互動，整個節目由何炅作主導連線，宋茜﹑宋威龍除了在線大談姐弟戀話題之外，更素顏示人展現廚藝添。雖然兩大節目靠視頻連線少了現場感，但這一種另類的錄製方式又的確令人更了解明星私下生活一面，因而這一種全新的錄製手法獲得不少網友稱讚。

宋茜﹑宋威龍素顏示人。（叫我老伯微博圖片）

事實上，在早前湖南衛視同中央電視台在播出元宵晚會節目中亦採取了另類的特別措施。湖南衛視為了大家安全著想，首次不設觀眾席，製作方透過觀眾席的空座位，以彈幕的方式同全國觀眾互動，呈現大家心中所講的說話。另外，中央電視台更是首次取消了現場觀眾位置，大家為了健康至上齊齊做好防疫工作。

湖南衛視另類的元宵晚會直播模式。（星扒客Firstly 微博圖片）