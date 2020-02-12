【歌手2020】受疫情影響延後錄製時間　官方宣布以新方式完成製作

內地綜藝節目《歌手·当打之年》原本定於大年初七（1月31日）首播，後因受新型冠狀病毒的影響，延至2月7日播出，由華晨宇、MISIA、蕭敬騰、徐佳瑩、袁婭維、毛不易、周深首發開唱，收視報捷。

《歌手·当打之年》將以新的形式呈現。（微博@湖南衛視歌手）

昨日（11日），「湖南衛視歌手」官方微博發布通告，表示原計劃於近期安排的《歌手·当打之年》節目錄製時間延後，將嘗試以創新的方式完成節目製作，待疫情好轉再恢復正常錄製。觀眾們對於這一措施都給予支持與理解：「特殊時期，安全最重要，我們可以等。」

華晨宇年紀輕輕，近年來在音樂上的造詣越來越高，人氣居高不下。（微博@湖南衛視歌手）

不過，雖然節目會以其他方式進行，但本周的播出時間依然不變，將於14日夜晚20時10分準時在湖南衛視以及網絡平台播出。其實在疫情爆發後，各大電視台包括央視的「元宵節晚會」已改為錄播，其後很多節目都採用「雲錄製」的方式呈現，湖南衛視已有多檔節目如此，包括《嘿，你在幹嘛呢》、《天天向上》，明星在家中進行視像對話，避免人與人之間接觸，但又有內容輸出，而且收視率與熱度並未受到很大影響，所以不排除《歌手·当打之年》也會採取該「雲錄製」的方式播出。