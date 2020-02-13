【多圖】TWICE子瑜酒窩笑超可愛　Mina休養半年正式歸隊

韓國人氣女團TWICE行程跑不停，日前又飛到日本福岡繼續世界巡迴演唱會行程。11日的演出中，因焦慮症而停工半年的日本成員Mina驚喜現身演唱會，粉絲都非常歡迎她正式歸隊。官方JYP近日都不斷公開TWICE的不同後台花絮照，讓粉絲大飽眼福。

TWICE Mina自去年7月全面停工休養後，終於在11日的演唱會中現身，帶來九人版的《Feel Special》演出。JYP即晚上傳的現場影片中可見，Mina以健康的模樣回歸，粉絲都給予特別大聲的應援聲支持。由於Mina因休養而缺席《Feel Special》整個打歌活動，因此九人版本的演出，一直是粉絲非常期待的舞台之一。

TWICE Mina休養半年後正式歸隊！（Twt/@JYPETWICE_JAPAN）

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另一邊JYP也大量公開TWICE於去年年尾，出演各大音樂頒獎禮及年終節目的後台花絮照。昨天（12日）官方則公開TWICE參加MBC歌謠大祭典錄影的照片，8位成員身穿的華麗上衣非常吸睛外，各人嘗試擺出「2020」手勢的動作也相當可愛。其中見到子瑜笑到臉上有酒窩，實在是非常難得。

子瑜笑到有酒窩，可愛到不得了。（JYP）

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