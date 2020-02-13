【歌手2020】改用網絡連線五地歌手比賽　網友質疑：失去公平性！

受「新型冠狀病毒」影響，內地各大綜藝節目都採取雲錄製的方式播出。日前，湖南衛視音樂類實境騷《歌手．當打之年》亦宣布對節目錄製做出調整，創新採用雲錄製的方式進行。

據悉，今次錄製將與芒果TV合作，採取電視台與網絡平台聯動的形式，這也是國內音樂綜藝的首次嘗試。《歌手》由2013年播出第一季，今年是首次不設現場500位大眾聽審團，而參與節目的歌手分布在北京、上海、東京、台北、長沙五地，於2月17日以「芒果TV網絡五地連線，500位大眾聽審定點在線觀看演唱並進行投票」的方式製作。音樂將打破廠內錄製的界限，打破電視端與觀眾單一鏈接，實現音樂在多維空間的全景式「發聲」。

有網友指這樣的雲錄製比賽選出來的歌王含金量不高，很有可能是人氣高的歌手獲得冠軍。（微博@湖南衛視歌手）

雖然普遍觀眾都對「雲錄製」的方式表示讚同，但也有網友提出質疑：「伴奏還用嗎？舞台燈光能統一嗎」、「雲投票可操控性太強，且歌手分散唱歌設備效果不一，大眾聽審的設備不同，聽到的效果也不同」、「現場與手機聽歌，效果不可同日而語，限於網絡順暢程度的不同，其實並不能分得太清歌手到底唱得如何，純粹根據喜好投票」等等，認為失去公平性以及很難進行專業判斷。