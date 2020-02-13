連詩雅精選六句英文情話　情人節表達愛意冧爆另一半

連詩雅（Shiga）雖然曾因為兩度將「Rest in peace」寫成「Rest in piece」，令擁有一口流利英語的她被網民質疑是「偽ABC」，不過她的英文實力其實已經比不少人高出不少，更經常化身「Miss Shiga」教大家英文！臨近情人節，Miss Shiga特意搜羅六句英文情話，對另一半表達愛意時更加充滿浪漫味道。

Shiga祝大家能夠有一個美滿、甜蜜、開心的情人節。（Instagram：@shi_ga）

Shiga在小紅書拍片教講情人節時對另一半講的英文字句：「不太會英文的同學們不用擔心，讓我分享幾句簡單易學的英文情話，有意思亦不失浪漫，另一半聽後肯定會很感動，至於沒有伴侶的就趕緊學幾句，可能是脫單的好機會喔！」

You complete me. / You made me feel complete.

這句的意思就是：「你讓我的人生完整了！」

You complete me/ You made me feel complete 你讓我的人生完整（小紅書：連詩雅Shiga）

We're perfect for each other.

這句的意思是：「我們對彼此來說都是完美的。」Shiga表示如果另一半沒有自信的時候，不妨可以說這一句去鼓勵一下對方。

We are perfect for each other 我們對彼此來說都是完美的（小紅書：連詩雅Shiga）

I've totally fallen for you.

這句的意思就是：「我完全迷上了你。」Shiga稱，當遇到非常非常喜歡的人，而且感情變得非常濃烈的時候就可以講這一句。

I've totally fallen for you 我完全迷上了你（小紅書：連詩雅Shiga）

I think you're the one.

這句的意思指：「我覺得你就是我的唯一。」

I think you're the one 我覺得你就是我的唯一（小紅書：連詩雅Shiga）

We're soulmate.

這句的意思是：「我們是心靈伴侶。」Shiga認為這句說話很有力量，彼此能成為心靈伴侶的話，代表這是一段很美好的關係。

We're soulmate 我們是心靈伴侶（小紅書：連詩雅Shiga）

You make me want to be a better person.

這句話的意思是：「你讓我想要變得更好。」Shiga表示，假若另一半是經常給你鼓勵和力量的人，你定必會很想為對方而成為更好的人。

You make me want to be a better person 你讓我想要變得更好（小紅書：連詩雅Shiga）

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