【彼岸之嫁】女主角放棄多年夢中情人　只因高富帥都未夠好

Netflix原創華語懸疑劇《彼岸之嫁》改編自作家朱洋熹的小說《鬼新娘》，故事講述平凡女生潘麗蘭（黃姵嘉飾）傾慕一起長大的林家少爺林天白（林路迪飾），但為了拯救生命垂危的父親，被迫答應與林家過世不久的少爺林天青（田士廣飾）「冥婚」，又剛好遇上在調查行賄判官案件的天庭守衛二郎（吳慷仁飾）。撇開奇幻的地獄之旅，女主角的愛情抉擇也值得留意；周旋在三位男主角之間的她看似「艷福無邊」，其實她跟一般女生一樣只想找這一類的男孩。

《彼岸之嫁》故事描述一名少女潘麗蘭捲入一起神秘事件，導致生活產生了翻天覆地的變化。（劇集海報）

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作為少爺的林天青生性野蠻，以致林府中的下人都對他敬而遠之。他在死後堅持要娶潘麗蘭做自己的鬼新娘，只因是她唯一一個敢違抗他的人；林天青更無視潘麗蘭的意願，以她父親的性命加以威迫。雖然林天青在地獄可以呼風喚雨，在物質上可以滿足潘麗蘭的所有要求，可是潘麗蘭對他卻從來都沒有感情，人在他身旁但心卻不在，強扭的瓜不甜，強求而來的愛情又怎會開花結果。

另外一位林家少爺顯然會是很多女生心目中的理想型，他是林家的第一順位繼承人，外形帥氣，在香港留學並擁有醫生學位，是個不可多得的紳士。潘麗蘭與他除了是青梅竹馬，更一早已經芳心暗許、寫下情書，一直等待着林天白的歸來。 二人最後未能拉埋天窗，也許是因為很多時候理想型都僅限於可遠觀而不可褻玩焉，在他面前總是要小心翼翼的維持形象，在一起以後曾經的幻想也可能會破滅，反而會產生隔閡，有時候崇拜之情亦未必是愛。

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二郎與潘麗蘭之間跟很多劇中歡喜冤家的設定一樣，二人總是打打鬧鬧。當二郎涉身犯險到地獄去幫助潘麗蘭逃離林天青的魔掌，兩個人更在那段共患難的期間培養了默契，在潘麗蘭遇到危險的時候二郎挺身而出、甚至不惜作出犧牲，在潛移默化中日久生情；所以最後潘麗蘭決定放棄自己傾慕已久的林天白，選擇和二郎一起走天下冒險。女生不就是這樣嗎，尋尋覓覓只為找一個可以在他面前放肆地做自己，無論遇到什麼情況都會一直陪伴、守護自己的人。

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