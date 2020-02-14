【歌手2020】李佳琦堂妹音樂才華出眾　劉柏辛越級挑戰華晨宇

內地皇牌音樂節目《歌手2020》近日開播，一如過往節目大受年輕人歡迎，七位首發歌手（周深、MISIA﹑蕭敬騰、袁婭維﹑華晨宇﹑徐佳瑩﹑毛不易）精彩的演出吸引不少觀眾眼球。特別是華晨宇所演唱的《寒鴉少年》更令人讚不絕口，在第一期的排位名次中更奪下第一名，就連網紅有「唇膏王子」之稱的李佳琦亦被他所吸引。另外，在節目中新設立突襲歌手環節，其中一位叫劉柏辛的歌手更是李佳琦的堂妹，絕對令人意想不到呀！

華晨宇在上一期節目中奪得第一。（《歌手》微博圖片）

在第一期節目中華晨宇演唱《寒鴉少年》，歌曲搖滾味極濃厚，他展現了其極高音的領域，爆發力強燃燒不少觀眾的心。最終他擊敗來自日本的重量級天后MISIA奪得第一名。《寒鴉少年》除了令廣大網友聽出耳油之外，「唇膏王子」李佳琦亦被華晨宇吸引，在最新的直播中他就說道：「我是看《歌手》裡面粉的一個明星，我看華晨宇太厲害了，他那個現場我起碼看了十遍，就反過來看十遍。他唱那首歌《寒鴉少年》好厲害，當他用手抓著光的時候他那個表演完美，真的非常非常厲害。為了他我還下載另外一個聽歌的APP。」

李佳琦都被華晨宇吸引。（影片截圖）

另外，在是次的直播中李佳琦不停強調大家要關注留意一位突襲歌手叫劉柏辛，原來唔講唔知劉柏辛是他的堂妹，難怪他如此落力推薦她。現年只有21歲的劉柏辛是一位創作歌手，擅長R&B、Hip-Hop﹑Rap等音樂元素的她，在2015年就獨自遠赴韓國韓國參加選秀節目K-pop Star第五季，並且順利殺入總決賽奪得第四名的好成績。除此之外，在2018年參加綜藝節目《中國新說唱》，同樣地一路晉級並在總決賽奪得第四名的成績，更在去年獲提名台灣金曲獎《最佳新人獎》與《最佳演唱錄音專輯獎》，音樂實力非同小可。

劉柏辛的音樂功底非常出色。（影片截圖）

或許有人質疑既然他們是堂兄妹關係為何不同姓氏呢？據李佳琦早前在直播中講道，原來他們是一個跟隨爺爺姓一個跟隨奶奶姓，換言之即代表他們的父親一個跟隨爸爸姓一個跟隨媽媽姓。另外，劉柏辛的長相更被廣大網友認為似內地女星倪妮，皆因為她們都是走冷酷路線，擁有一張「國際臉」給人一種高級的感覺。

據指在下一期的節目中劉柏辛會帶來歌曲《Manta》突襲華晨宇帶來的《鬥牛》，未知堂妹挑戰偶像華晨宇，手背手掌都是肉的李佳琦會支持邊個呢？

劉柏辛的長相被指似倪妮。（劉柏辛﹑倪妮微博圖片）