【想見你】兩男主角大有來頭　李安點名小生接班人vs.台版朴敘俊

融合愛情、穿越、懸疑、推理等元素的台灣偶像劇《想見你》在時隔多年後再度掀起大眾對台劇的注意，收視屢創佳績，甚至在武漢肺炎肆虐的這段期間成為大家茶餘飯後的討論話題，劇中兩位新生代男演員許光漢和施柏宇憑着青靚白淨的外貌和暖男特質，一舉成為新一代「國民男友」，人氣更因此暴漲，讓我們一起認識一下這兩位小鮮肉吧！

許光漢和施柏宇在《想見你》中表現亮眼，成為新一代「國民男友」。（Facebook／@想見你）

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名導李安在看到許光漢在《陽光普照》的演出後，點名他為「台灣小生接班人」，究竟這個對香港觀眾而言是新面孔的他是何許人物？現年30歲的許光漢在《想見你》中一人分飾李子維與王詮勝兩角，笑起來有種陽光犬系男友的感覺，身高178cm的他以模特兒身份入行，但演藝之路並沒有很順遂，2012年差點以男團成員的身份出道，後來卻無疾而終，只好靠偶爾走秀、在咖啡廳、餐廳打工來維持生計。

許光漢除了會演戲之外，唱歌也是他的強項，他在入行前參加過歌唱比賽，被粉絲笑稱是「被演戲耽誤的歌手」。（Instagram／＠kuanghanhsu）

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直到許光漢在劇場學習到如何表演，繼而對演戲產生興趣，2016年起朝着演員的路向發展而嶄露頭角：從《姜老師，你談過戀愛嗎？》裡的遲緩兒陳威政、《罪夢者》中亦正亦邪的林季子到《陽光普照》壓抑資優生陳建豪，作為演員的許光漢每一次都挑戰截然不同的角色，更在第52屆台灣電視金鐘獎獲提名戲劇節目男配角獎，成為名副其實的實力派演員。對於人氣急升，粉絲們都搶着要當「許太太」，許光漢受訪時就談到自己喜歡有氣質的女生，即黃雨萱和陳韻如的綜合體，而且遇上喜歡的人就會直接告白：「我覺得你長得很像我女朋友。」

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另一位男主角24歲的施柏宇同樣是模特兒出道，184cm的身高加上帥氣青澀的外表令他有「台版朴敘俊」之稱。2016年出道，他的演藝之路可謂十分順利，剛入行就在內地網劇《電競紀元》擔任男主角，然後拍攝BL劇《越界》打開知名度，而他在《想見你》中對陳韻如一往情深的形象亦獲得了一大群粉絲。雖然施柏宇看上去文靜，原來是個愛運動的陽光男孩，休息的時間最愛去打籃球。

施柏宇有「台版朴敘俊」之稱，但小編覺得他更像CN Blue的姜敏赫。（Instagram／＠patrick8589）