【黃金有罪．劇評】張兆輝演技爆發　可惜衰收尾撞車一幕變膠劇

TVB劇集《黃金有罪》在昨晚（14日）播出大結局，劇集以經濟起飛的70年代尾80年代初香港為背景，講述泰國華僑榮木桐（張兆輝飾）由底層開始努力奮鬥，靠股票市場的力量，不擇手段上位，更成為香港富豪。除了劇中演員表現不俗之外，當中有不少情節都引起觀眾共鳴，吸引不少人捧場。不過臨到結局，就因為一幕撞車戲毀了整部劇！

劇集講述泰國華僑榮木桐（張兆輝飾）由底層開始努力奮鬥，靠股票市場的力量，不擇手段上位，更成為香港富豪。（劇照）

改編自「佳寧案」還原70年代香港

劇集以「股票」為題材，以70年代至到80年代初轟動一時的「佳寧案」作藍本。劇中榮木桐的發跡史與「佳寧案」的始作俑者陳松青不謀而合，兩人都是華僑，同樣都是利用股票市場大賺一筆，更不擇手段，牽涉到殺人，最後入獄。而劇中無論是人物的衣著打扮、社會氣氛、日常生活等元素，劇集都很大程度上還原了70年代的香港。劇中角色的衣著都符合當時的潮流，同時亦演活了當年的家庭生活，包括「爭電視」、「電視送飯」等，而舞廳、夜總會、古董勞斯萊斯靚車都是當年的事物，可見還原度甚高。

劇集以「股票」為題材，以70年代至到80年代初轟動一時的「佳寧案」作藍本。（劇照）

+ 10 + 9 + 8

張兆輝演技出色撐起整部劇

張兆輝相隔兩年再拍TVB劇，令觀眾大感驚喜。作為劇中的男主角，他將榮木桐這個角色的機智、果斷，以及最重要的那種「為求目的，不擇手段」的感覺完美演繹出來。對於晶晶（姚子羚飾），他是真心愛對方，當晶晶意外身亡，張兆輝收到對方寄來的信後，對住個公文袋激動爆喊，不但雙眼通紅，眼淚再一滴滴流出，他那種傷心欲絕、自責萬分的心情絕對可以令觀眾感同身受！另一邊廂，他為求上位不擇手段，不惜出賣身邊的親友，甚至下令殺死調查他的詹猜（蔡國威飾），張兆輝又可以將奸詐兇狠的一面表現出來，一個眼神已經好搶戲，不少觀眾都對他的演技讚不絕口，好戲連場貫穿整部劇，絕對是實力派！

不少觀眾都大讚張兆輝演技出色，一人撐起成套劇！（劇照）

+ 6 + 5 + 4

洪永城陳瀅演出有驚喜

除了張兆輝之外，與他有不少對手戲的黃智賢及林韋辰表現都相當出色。黃智賢將城府深的唐昊峰演得相當好，與張兆輝的對手戲火花十足，不但一點都沒有輸蝕，更非常搶戲，而林韋辰演繹的銀行主席亦入型入格。不過飾演情侶的陳瀅同洪永城，演出絕對有驚喜。兩人在劇中的設定都是貪錢，希望可以發達。而洪永城成功帶出Hugo吊兒郎當的一面，野心大又詭計多多，與貪慕虛榮又貪玩的婷婷（陳瀅飾）一拍即合。兩人的對手戲做到小情人的感覺，雖然口花花，但其實都好關心對方，為劇集送上不少搞笑場面。

雖然今次係洪永城同陳瀅首度合作，但兩人火花十足。（劇照）

+ 7 + 6 + 5

撞車一幕變膠劇

其實劇集自播出以來口碑甚佳，不但演員表現出色，劇情亦緊凑，好評不斷，不少觀眾都覺得這部劇被安排在「炮灰檔」播放非常可惜，更指張兆輝的演出絕對有實力奪得視帝。不過想不到臨近結局竟然因為一幕撞車戲將整部劇「膠化」，劇情講到晶晶手上有木桐的罪證，木桐為了搶回證據，向晶晶相逼，混亂間晶晶衝出馬路被車撞倒，而最誇張的是她竟然被撞到識飛，加上近鏡慢動作，令晶晶在空中滑翔了數秒才落地，就像飄浮在半空！這一幕撞車戲隨即在網上掀起熱烈討論，不少網民都表示是有史以來最假的撞車鏡頭，認為整套劇被這個撞車鏡頭徹底「膠化」，更想不到一套原本好評如潮的劇集會「衰收尾」，相當可惜！

這場撞車戲非常不合情理，慘將整部劇「膠化」。（電視截圖）