【黃金有罪】監製王心慰曾嘗試突破無綫劇框架：結果我慘敗.....

王心慰從小就喜歡當導演的工作，讀小五時已喜歡話劇，那時已懂得叫其他演員走位。(陳順禎攝)

《黃金有罪》監製王心慰，配得起金牌監製稱號，烈火雄心系列、《梟雄》《逆緣》都是她的作品，亦是陳展鵬、鄭嘉穎的伯樂，將他們由配角捧到變主角，之後更成為視帝，但王心慰想做的不昰造王者，只想當一個說故事的人。



她說：「我是一個小女人，只想製作自己喜歡的作品。」



行外人總以為監製高高在上，王心慰表示自己連鬧人都不懂：「人家鬧我的時候，我不懂得如何用鋒利的詞語回應，或者是性格所限，我只能做一些小型製作。(《烈火雄心》大製作吧?)在香港電視劇來說，是，但小時候看的是David Lynch、黑澤明，當然會幻想自己的作品要同大師一樣，但現實是不可能，老闆有他的預算，要做到一絲不苟可能要很多錢，所以作品能夠接近你所想其實已很好了。」



王心慰表示《黃金有罪》這個劇本一說給男主角張兆輝，對方就很喜歡了，相方一拍即合開工。

北上拍劇太大犧牲



訪問原先是拍片進行，但監製王心慰婉拒了，結果攝影師食了一個很長的下午茶，沒有攝影機只有錄音機的情況下，專訪變成談天說地，王心慰說的內容比我預期多，尤其是創作人內心爭扎，在戲行的當然想自己的舞台越來越大，製作資源更豐富，但王心慰明白等價交易，「我知道北上可能令製作水平提升，不是說公司對我不好，公司非常好，只是我沒有太大野心，如果為了作品要去拼,要去處理很多人事關係，我寧願在一個比較舒服的環境，人的一生不是只有事業還有家庭。」

2017《逆緣》收視不錯，亦令陳家樂人氣急升。

收視只是一段時間的指標



理想同現實總有距離，王心慰在TVB學會用有限資源完成作品，「公司每年都有個預算，這次做了一個大製作，下次就玩小品吧?不是公司安排，而是我自己都會這樣做，我們都要為公司著想。我自己沒有收視壓力，看劇集有時是潮流，我有些濶太朋友，她們現在看韓劇，但不是燒腦那種而是小鮮肉那類，收視只是一段時間的指標，可能現在他們不看，但之後可能某段時間重播，他們會收看然後喜歡，你可以說我阿Q精神，但我是這樣想。」

王心慰表示有次她的上司曾勵珍經過她房外，剛巧她正在看日漫，珍姐問她看什麼?她答《消防員的故事》，之後更問珍姐下套劇以消防員為主題?珍姐允許就開始籌備。

《迷》是田蕊妮在電視演出最佳之作，可惜收視未如理想。

《迷》為何不能去盡一點?



王心慰雖然自認小女人，但她的作品很重剛陽味亦有點實驗性，例如2017年鄭嘉穎、田蕊妮主演的《迷》，很黑色喜劇，完全不像TVB劇的格局,本是令人驚喜的作品，但就是很多情節用了無綫最愛套路--寫到太白，角色心聲都要讀出來，令到劇集有點格格不入，曾經就這個問題問過王心慰，今次亦再問一次，她解釋原來同觀眾水平有關：「我知道劇集寫得含蓄一點，留些想像空間，是有層次及格調很多，但流失觀眾是一件很大事情，我承認《迷》可以減少一點心聲，但如果我不用角色心聲去交待劇情，觀眾跟不上故事走向」

1999年鄭伊健主演的《雙面伊人》，當時伊健全盛時期只得32歲，可惜劇集收視不似預期。

《雙面伊人》慘痛教訓



王心慰表示沒有收視壓力，但其實總會有影響，正如她現在不敢太盡，挑戰一下觀眾，因為她有過慘痛的經歷。「我現在不夠膽，我曾經試過，最慘敗那套是鄭伊健主演的《雙面伊人》，這個劇太要思維，觀眾就迷失了，那次我明白，觀眾跟不上，我不是說什麼，美國觀眾通常鍾意思維，千祈不要說太多資訊給他們，讓他們去發掘，但香港觀眾你不說清楚，那就沒有人收看，那次(《雙面伊人》))我受了很大教訓，令我明白原來要說得白一點,才可捉緊觀眾。」



翻查資料，99年播映的《雙面伊人》第五集的收視只得18點，那個40點才開香檳的年代，《雙》劇的確是慘敗，當年無綫更要同亞視打仗，這套劇與亞視收購的台劇《少年方世玉》正面交鋒，結果對方收視同口碑都較好。不過現在香港觀眾已看了很多日韓美英劇，接受程度高過以前很多，是時再度刺激一下觀眾吧?

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