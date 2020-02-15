【黃金有罪．大結局】張兆輝死不悔改　下場半身不遂：輸在唔夠狠

TVB劇集《黃金有罪》今晚（14日）播出大結局，當中觀眾最關心的就是在劇中為了達到目的不擇手段的榮木桐（張兆輝飾）下場如何，以及錢進（蕭正楠飾）會不會被他害死。

榮木桐（張兆輝飾）同錢進（蕭正楠飾）邊個贏？（劇照）

Hugo被車追逐，但他竟然跑得快過架車！（電視截圖）

結局講到婷婷（陳瀅飾）約Hugo（洪永城飾）見面，答應與他一同離開，點知突然有殺手出現，二人分頭逃命。而在Hugo被車追逐期間，他竟然跑得快過架車！最後Hugo因為躲避車，碌落山撞到樹後暈低。當Hugo醒後以為婷婷遇車禍生死未卜，後悔莫及，之後錢進成功說服到他轉為污點證人。

木桐同錢進大打出手，更差點殺死錢進！（電視截圖）

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廉署通緝木桐，但木桐一早已經逃走，幸好錢進靈機一觸，找到他的藏身之處。二人大打出手，木桐手段兇狠，一拳拳狂打錢進，更差點殺死錢進！不過杰仔（何廣沛飾）及時趕到，成功拘捕木桐。最後木桐被判入獄四年，買了濚木集團股票的小股民損失慘重，血本無歸。而木桐在監獄中被乃隆（彭懷安飾）襲擊，搞到半身不遂，出獄後木桐與錢進在山上相遇，但木桐始終執迷不悟，說道：「喺股票世界，有邊一個唔係咁？我冇後悔過，畀我再嚟多一次，我只會更加聰明，我今次係輸在唔夠狠！」張兆輝眼神依然兇狠，不少網民都大讚他全劇演技都相當出色，一個人撐起整套劇，絕對是實力派！