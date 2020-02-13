【武漢肺炎】捐錢捐救護車不特止　章子怡疑下令公司生產口罩支援

內地武漢肺炎肆虐，至今疫情蔓延全球，導致人心惶惶令人非常擔憂。目前身在美國坐月的內地女星章子怡，亦非常關心是次疫情，繼捐錢捐救護車之外，最近被爆出她名下持股的公司投入製作防疫用品的消息，受到不少網友讚賞，更直言她此做法是女明星的典範。

章子怡在美國生完兒子後，正在坐月中。（章子怡微博圖片）

據內地媒體報道指出，章子怡名下持股的「深圳美麗策光生物科技有限公司」原本是一間主要生產化妝品﹑美容用品﹑護膚品等為主的公司。但因應防疫用品的不足，該公司就跨界生產目前急需的防疫用品，就好像醫用口罩﹑消毒用品﹑紅外人體感應體溫計儀器等，這一些目前已經納入了他們經營的範圍當中。據指除了章子怡的公司之外，全國目前已經有超過700家企業跨界生產防疫用品，共同面對口罩緊缺的情況，這一些企業包括有「上汽通用五菱」﹑「比亞迪」（均是生產汽車﹑汽車零件為主）等，這一些公司在緊急關頭調配資源生產防疫用品，均獲得不少人稱讚。

章子怡﹑汪峰向武漢方面捐贈了負壓救護車。（吃瓜衛視微博圖片）

事實上，章子怡除了下令公司著手生產口罩等之外，在早前她已經聯同老公汪峰透過中華思源工程扶貧基金會捐出了100萬人民幣（約110萬港幣），又向武漢方面捐贈了負壓救護車，接二連三行善的舉動令人稱讚。有網友更直言被她的善心感動到哭泣，大家在微博紛紛留言：「章娘娘威武」﹑「人美心善」﹑「子怡好棒」等，更認為她是女明星的典範。