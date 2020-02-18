郭品超內地發展劇接劇見慣風浪　與一位女神對戲卻差啲把持唔住？

台灣男星郭品超參演的陸劇《將夜2》、《三生三世枕上書》在開春期間霸屏小螢幕，他形容自己在《將夜2》角色個性「高冷霸氣」，《枕上書》則是「暖男仙氣」，兩個角色個性極具反差。

郭品超在《枕上書》中與高偉光合作，兩人已認識了十多年，因拍雜誌而認識，回憶起當時情景，郭品超直說：「很難得遇到比我高的人！」身高188cm的他，碰上191cm的高偉光，讓他印象深刻至今。兩人第一次拍雜誌的合照他還留住，又笑指高偉光不及他靚仔。

談到與迪麗熱巴合作印象，郭品超則坦言迪麗熱巴太漂亮了，對戲時心中很緊張，心臟一直卜卜跳：「好在我見過大風大浪，把這樣的情緒壓抑住，沒被大家看出來。」

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郭品超在《枕上書》中一襲古裝風度翩翩，看起來仙氣十足。談到角色，他用外型高大、帥氣英勇、聰明絕頂、風流倜黨，集優點於一身的男人來誇讚，對於角色「仙氣飄飄」的舉止印象深刻。一場他要高處吊威也落下，只見導演搬來電風扇狂吹，讓他絲質的戲服隨風擺動，感覺夢幻。他在《枕上書》飾演西海二皇子，是迪麗熱巴在阿蘭諾夢境時的師父，笑說自己大概是整部戲最多話的一個人：「可以說個三頁紙都說不完！」

而在《將夜2》中郭品超則飾演二師兄，頭頂戴了高達25cm的高冠，他曾透露：「為了頭頂這個冠，定了三次妝，188cm的身高再配上這25cm的冠，鏡頭前都要出框了！」且這個高冠有點重量，讓自己轉頭走路變得困難，笑說二師兄這個角色幾乎都用鼻哥窿在望人。

近年在內地發展的郭品超，在2004年憑與安以軒主演的台劇《鬥魚》爆紅後星途浮沉並曾經「消失」：

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