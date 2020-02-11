絕代雙驕劇評：古龍筆下最熱血的少年江湖　翻拍7次依然勁吸粉！

開播22天以來，在舉國抗擊新冠肺炎的大環境下，《絕代雙驕》用俠義精神和江湖豪情，在螢屏上給廣大觀眾提供了精神食糧。收視率接連破2，穩居CSM全國網收視榜首，這對於一部武俠劇來說，是相當不錯的成績。

「初見平平無奇，再見有滋有味」，觀眾對於《絕代雙驕》給出了這樣的評價。《絕代雙驕》由郭靖宇監製，鄒集城、劉方執導，胡一天、陳哲遠、梁潔、梁婧嫻、羅嘉良、毛林林、周駿超等主演。

《絕代雙驕》盡最大努力還原古龍原著中的絕代江湖景象，以一種年輕化的姿態講述了一段江湖熱血，用更貼近現代觀眾的表現手法展現了具有當代性的俠義精神。

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作為央視開年的武俠大劇，《絕代雙驕》在劇集首播當天就登上微博熱搜，並在微博劇集榜上登頂。#電視劇絕代雙驕#的話題更是以5.3億的閱讀數位居微博電視劇話題榜TOP2，同時開播第二天就在德塔文電視劇景氣指數榜上高居首位。眾多資料顯示了觀眾對這部武俠劇的認可和肯定。

江湖奇俠的少年心性

古龍寫過楚留香那樣的傳奇，也寫過李尋歡那樣的悲劇，但如果舉出一部最熱血的作品，那必然是《絕代雙驕》。

《絕代雙驕》的熱血在於它的少年心性和俠客成長。少年俠氣，怒馬鮮衣，是這部作品裡司空見慣的場景。在花無缺和小魚兒身上，寄託了古龍對於江湖熱血的年輕憧憬，而觀眾們最喜歡看的，恰恰是這種少年心性。

古龍寫過楚留香那樣的傳奇，也寫過李尋歡那樣的悲劇，但如果舉出一部最熱血的作品，那必然是《絕代雙驕》（《絕代雙驕》官方宣傳海報）

《絕代雙驕》是屬於少年的，此間的江湖不是暮氣沉沉而是朝陽冉冉。大浪淘沙，一代後輩趕超一代前人，從前面大俠燕南天威震江湖、「十大惡人」惡名昭彰再到花無缺（胡一天 飾）和小魚兒（陳哲遠 飾）在江湖中獨領風騷。兄弟二人在成長路上披荊斬棘，完成了從初入江湖到少年俠客的蛻變。

花無缺和小魚兒本是一母同胞，但是在陰謀和算計之下，這對孿生兄弟註定要走上一條截然相反的道路。花無缺在移花宮裡，其實是被當做工具來培養的，很多時候他更像一個扯線木偶，毫無自我可言。但是在他和小魚兒的接觸當中，花無缺內心的自我意識逐漸覺醒。胡一天演出了這樣一個過程，通過人物的成長蛻變吸引了觀眾的注意力。

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憑藉對小魚兒的鬼馬演繹，陳哲遠也在觀眾中成功圈粉。觀眾透過他頑皮的表像，依然能夠感受到他內心的純粹與善良。在惡作劇捉弄人的同時，小魚兒並沒有突破自己的底線，在他看似遊戲人生的背後，依然堅守着以惡制惡，不傷害無辜的原則。

花無缺、小魚兒兩條故事線索並行的敘事策略，既是來自對原著的忠實提煉，也是在向觀眾喜愛的「雙雄」模式靠攏。胡一天和陳哲遠對於角色的詮釋，符合年輕觀眾的喜好。年輕化的表達方式，正是《絕代雙驕》獲得觀眾認可的重要因素，也印證了它的收視和熱度。花無缺和小魚兒的成長之路，像極了「兩生花」。一蒂雙花，代表了命運的無常和對善惡兩極的拷問，一路走來，滿滿的少年心性和江湖熱血。

古龍式的江湖夢

每一個中國人內心都有一個江湖夢，這個夢或許是金庸式，或許是古龍式，哪部影視作品能夠原汁原味還原出這樣一個世界，那麼它自然就會受到觀眾的喜愛。

古龍的韻味，首先是環境。移花宮、惡人谷、慕容山莊……一處處奇詭莫測的江湖險地，讓萬千讀者看得如癡如醉。為了拍出原著的感覺，《絕代雙驕》劇組奔赴多地拍攝，奇峰峻嶺、荒漠戈壁，都是按照原著的感覺取景。

「夠還原！」這是原著粉給出的鑒定。從故事開篇的太白居酒樓到故事漸入佳境的蘇櫻竹屋，都很符合古龍筆下營造的韻味。在這個為求省事，綠幕當道的大環境裡，《絕代雙驕》的實景拍攝讓人眼前一亮。

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節奏同樣是古龍韻味最鮮明的特點。劇情拖泥帶水的問題，在《絕代雙驕》裡難覓蹤影。第一集就交代了故事的大背景，江楓和花月奴兩個角色退場，第二集就輪到大俠燕南天獨闖「惡人谷」，第三集，花無缺和小魚兒雙雙上路，開啟了屬於他們的江湖傳奇。如此乾脆利索的節奏，深得古龍作品精髓。

在知乎上，《絕代雙驕》位列熱搜影視榜第一的位置，其中劇集頗具古龍韻味成為網友們熱議的焦點。花無缺有貴氣、小魚兒有痞性，鐵心蘭、慕容九妹等其他演員也都各具特色，無論養尊處優還是遊蕩在市井之中，這些角色都和原著小說氣質貼合。

《絕代雙驕》在細節方面也經得起網友們的挑剔，大到人物造型和妝容設置，小到從原著裡移植過來的對白，都很見功力。眾多年輕觀眾買帳，也在情理之中。

俠義與當代

武俠劇過時的說法一直存在，但過時的其實是表現手法，俠義精神永不過時。在符合時代口味的前提下，深度挖掘武俠這一古老的命題，同樣也會呈現出屬於這個時代的閃光之處。如果說服化道等視覺方面的亮點，算是《絕代雙驕》外招搶眼的話，那麼在注重時代精神和多角度表達上，《絕代雙驕》也同樣練好了扎實的內功。

愛情是人類永恆的命題。在《絕代雙驕》開篇，江楓和花月奴兩人面對生死考驗，最終選擇了以結束生命作為代價來對抗外力的干擾。以死明志，展現了何為至死不渝的愛情（《絕代雙驕》劇照）

愛情是人類永恆的命題。在《絕代雙驕》開篇，江楓和花月奴兩人面對生死考驗，最終選擇了以結束生命作為代價來對抗外力的干擾。以死明志，展現了何為至死不渝的愛情。

花無缺和小魚兒，收穫了眾多觀眾的喜愛，但是當兩人都深陷和鐵心蘭之間的情感糾葛時，又會引發觀眾進一步思考愛情到底是什麼？責任、奉獻還是犧牲？劇集沒有簡單粗暴地給出答案，而是將思考還給觀眾。

友情同樣是武俠世界裡不可或缺的存在。大俠燕南天和江楓是兄弟，為了給二弟報仇，燕南天不惜隻身獨闖「惡人谷」，以至於遭到暗算，這是兩肋插刀的友情。

花無缺和小魚兒兩個人從開始的敵手到最後成為朋友，從你死我活到握手言和，那種成長路上並肩作戰的惺惺相惜，恰好是對於青春最合適的注腳。被這段友情所打動的觀眾並不在少數。

正義必勝更是一種執著信念。移花宮主的陰謀籌劃多年，最終還是真相大白。江別鶴機關算計，到頭來還是竹籃打水一場空。觀眾在感慨這些人罪有應得的同時，同樣強化了內心「諸惡莫作，諸善奉行」的信念，正義終究是要戰勝邪惡的。

智慧也是《絕代雙驕》所要突顯的。身為俠客並不意味着無腦蠻幹，只知悍勇。要知道行走江湖，智慧當頭。《絕代雙驕》裡打打殺殺的場面固然很多，但那些憑藉智慧取勝的橋段往往才是點睛之筆。從小魚兒闖蕩江湖破鏢銀失蹤案，再到花無缺採用激將法從「十大惡人」手中救出鐵心蘭，這樁樁件件，靠的都是隨機應變的靈活和極具洞察力的智慧。江湖險惡，生活同樣有波瀾，從武俠劇中汲取生活的智慧，是另一種形式的寓教於樂。

愛情、友情、正義、智慧……在《絕代雙驕》裡，不同的觀眾總能找到屬於自己的感悟。可見在這段江湖之旅中，觀眾收穫的不僅僅是一個有趣的故事而已。

雖然《絕代雙驕》將於央視收官，但是在愛奇藝平台上的更新仍在繼續，意猶未盡的觀眾不妨轉換戰場，繼續重溫這個經典的武俠故事，還有更多視角的解讀留待觀眾挖掘。

《絕代雙驕》用實際成績和觀眾們的認可證明了，俠義精神總會在每個時代找到屬於自己的獨特表達。用少年風華書寫俠義精神，對於武俠劇的未來發展而言，《絕代雙驕》給出了一種行之有效的打法。

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