【星級日日瘦】抗逆留家坐出大PatPat？　梁芷珮教你3招瘦臀

武漢肺炎肆虐，不少人都選擇留在家中，並避免去人多地方以免受病毒感染。TVB旅遊節目《潮什麼》系列主持人梁芷珮（Christy）作為旅遊達人經常都要周圍飛，要有好的體力和免疫力亦是她的首要任務，她在Instagram拍片教大家如何在家中亦可以好好鍛鍊，隔離亦隔離得健康！

梁芷珮的身形非常fit。（Instagram：@imchristyleung）

首先，只要準備兩塊在運動店就能買到的slider plate（健身滑行盤），就能在家中鍛煉核心位置，練出完美腹肌。

首先，雙手撐地與雙肩齊寬，雙腳踩着slider plate並盡量抬至胸前，左右腳交替重複30秒，休息15秒，共四組。

雙手撐地與雙肩齊寬，雙腳踩着slider plate並盡量抬至胸前，左右腳交替重複30秒，休息15秒，共四組。（Instagram：@imchristyleung）

然後做一個plank（平板動作），雙手按着slider plate，收腹挺直腰，左右手交替向外推重複30秒，休息15秒，共四組。

最後，平躺在地上，雙腳踩着slider plate，將臀部抬起，雙手撐地，左右腳交替推出，做的時候保持收腹，同樣做30秒，休息15秒，共四組。

做一個plank（平板動作），雙手按着slider plate，收腹挺直腰，左右手交替推向外重複30秒，休息15秒，共四組。（Instagram：@imchristyleung）

平躺在地上，雙腳踩着slider plate，將臀部抬起，雙手撐地，左右腳交替推出，做的時候保持收腹，同樣做30秒，休息15秒，共四組。（Instagram：@imchristyleung）

另外，Christy笑言日日坐在家中看電視，很容易令臀部變大，只要簡單做三個動作就可以成功減pat pat。

首先，平躺在地上，雙手撐地單腳舉起，每隻腳做30秒，休息15秒，共四組；

然後繼續平躺在地上，雙腳踩着牆壁，再抬起臀部重複30秒，休息15秒，共四組；

最後，手前臂撐在地上做一個plank，堅持30秒，休息15秒，共四組。

如果想增加難度，家中有小孩可以叫小孩坐在腰上。

平躺在地上，雙手撐地單腳舉起，每隻腳做30秒，休息15秒，共四組。（Instagram：@imchristyleung）

平躺在地上，雙腳踩着牆壁，再抬起臀部重複30秒，休息15秒，共四組。（Instagram：@imchristyleung）

手前臂撐在地上做一個plank，堅持30秒，休息15秒，共四組。（Instagram：@imchristyleung）

點擊觀看更多梁芷珮的美照：