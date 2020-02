【星級日日瘦】李元玲三圍曝光　公開修身秘方：我都想呼吸就瘦

李元玲FIT爆身材令人稱羨。(IG:@cathrynli)

李雲迪徒弟李元玲,被封為大馬女神,IG坐擁百萬粉絲,佢曾經上載過佢未開始健身前嘅相片,體重52kg體脂26%,同依家體重45kg體脂12%,當然相距甚遠。呢日更披露自己嘅三圍數字,以及分享收身秘訣。

李元玲除咗係鋼琴女神、芭蕾舞者、健身愛好者,早前宣佈推出自家泳衣品牌,呢日佢著上一套黑色連身泳衣,雖然話係連身,但超DEEP V加超高衩設計,比起三點式更為養眼,有丁點贅肉都駕馭唔到。李元玲仲大方分享自己嘅身材,高170CM,三圍32,23,36,果然非常完美﹗

李元玲著上呢套噴血泳衣,短片已經有三十多萬次觀看。(IG:@cathrynli)

李元玲嘅運動量大得驚人。(IG:@cathrynli)

有邊個唔想坐喺度就瘦?李元玲都曾經話:「I was joking about how I keep fit by just breathing. I just follow a few simple routines repeatedly everyday.(我曾開玩笑說如何呼吸就可以KEEP FIT,其實每天我都會重複做以下程序。)」包括:

1) 早上500 下開合跳,

2) 早餐前30 分鐘快跑

3) 平衡飲食中熱量

4) 12小時間歇斷食

5) 每周一次結腸排毒

6) 每周重量訓練

原來每朝早餐前,李元玲已經咁大運動量。(IG:@cathrynli)

除此以外,要瘦得健康唔少得有規律嘅生活習慣,李元玲另外分享五大要訣「如何內調凍齡」,包括:每天睡飽10小時、喝1.5公升水、定時運動、吃均勻全食、戒酒戒煙。如果好似李元玲咁有恆生,FIT爆身形指日可待﹗

多飲水要準時做運動,李元玲嘅KEEP FIT心得看似簡單,其實知易行難。(IG:@cathrynli)