【星級日日瘦】李元玲三圍曝光　公開修身秘方：我都想呼吸就瘦

李元玲FIT爆身材令人稱羨。（IG：@cathrynli）

李雲迪徒弟李元玲，被封為大馬女神，IG坐擁百萬粉絲，佢曾經上載過佢未開始健身前嘅相片，體重52kg體脂26%，同依家體重45kg體脂12%，當然相距甚遠。呢日更披露自己嘅三圍數字，以及分享收身秘訣。

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李元玲除咗係鋼琴女神、芭蕾舞者、健身愛好者，早前宣佈推出自家泳衣品牌，呢日佢著上一套黑色連身泳衣，雖然話係連身，但超DEEP V加超高衩設計，比起三點式更為養眼，有丁點贅肉都駕馭唔到。李元玲仲大方分享自己嘅身材，高170CM，三圍32，23，36，果然非常完美﹗

李元玲著上呢套噴血泳衣，短片已經有三十多萬次觀看。（IG：@cathrynli）

李元玲嘅運動量大得驚人。（IG：@cathrynli）

有邊個唔想坐喺度就瘦？李元玲都曾經話：「I was joking about how I keep fit by just breathing. I just follow a few simple routines repeatedly everyday.（我曾開玩笑說如何呼吸就可以KEEP FIT，其實每天我都會重複做以下程序。）」包括：

1) 早上500 下開合跳,

2) 早餐前30 分鐘快跑

3) 平衡飲食中熱量

4) 12小時間歇斷食

5) 每周一次結腸排毒

6) 每周重量訓練

原來每朝早餐前，李元玲已經咁大運動量。（IG：@cathrynli）

除此以外，要瘦得健康唔少得有規律嘅生活習慣，李元玲另外分享五大要訣「如何內調凍齡」，包括：每天睡飽10小時、喝1.5公升水、定時運動、吃均勻全食、戒酒戒煙。如果好似李元玲咁有恆生，FIT爆身形指日可待﹗

多飲水要準時做運動，李元玲嘅KEEP FIT心得看似簡單，其實知易行難。（IG：@cathrynli）