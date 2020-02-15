數據分析10大懸疑推理台劇　通靈少女僅排第二　想見你爆紅有原因

誰說偶像劇一定要小情小愛才能受到歡迎？台劇近年來發展多元，一部劇裡可以看到許多議題的面貌，讓劇不再只是虛構、沒有深度的餘興節目，而是能夠看盡人生百態的縮影，連國外鄉民也都讚譽有加。說到近期火紅的台劇，那就不得不提到《想見你》，在純愛劇的包裝下其實暗藏著各種刺激、懸疑推理的橋段，讓網友直呼欲罷不能——而DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來帶你看看，網友討論度聲量最高的「懸疑推理台劇」還有哪些囉！