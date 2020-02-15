數據分析10大懸疑推理台劇　通靈少女僅排第二　想見你爆紅有原因

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誰說偶像劇一定要小情小愛才能受到歡迎？台劇近年來發展多元，一部劇裡可以看到許多議題的面貌，讓劇不再只是虛構、沒有深度的餘興節目，而是能夠看盡人生百態的縮影，連國外鄉民也都讚譽有加。說到近期火紅的台劇，那就不得不提到《想見你》，在純愛劇的包裝下其實暗藏著各種刺激、懸疑推理的橋段，讓網友直呼欲罷不能——而DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來帶你看看，網友討論度聲量最高的「懸疑推理台劇」還有哪些囉！
《想見你》是純愛包裝下的懸疑推理劇。（《想見你》劇照）
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《想見你》爆紅有原因？數據分析10大懸疑推理台劇（點圖放大▼▼▼）
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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年02月14日至2020年02月13日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『懸疑推理台劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（「DailyView網路溫度計」授權轉載）
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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】