【武漢肺炎】偶像親回覆醫護粉絲　吳亦凡為白衣天使留演唱會門票

內地武漢肺炎肆虐，全國上下已齊心協力在對抗疫情當中，其中最辛苦莫過於站在前綫奮戰中的醫護人員莫屬。面對疫情他們幾乎都是24小時無間斷處於非常緊張的狀態中，身心靈上都受到許多煎熬與疲憊。正因為如此當中有不少醫護人員就透過不同方式向偶像喊話，甚至於許下疫情過後的願望，沒想到他們願望成真獲得偶像親自留言回覆，其中人氣男星胡歌更公認了「醫護老婆」的身份，公開向這位白衣天使表白，暖心的舉動令不少人大讚。另外，偶像們親自為他們加油打氣，無疑是帶給了他們精神上好大力量。

朱一龍為粉絲送祝福獲得不少人讚賞。（朱一龍微博圖片）

就在早前有一位白衣天使因為疫情嚴峻的問題，她的新年假期均被取消，需要24小時On Call隨傳隨到，待命在醫院對抗疫情。身為醫護人員她得知站在前綫工作是理所當然是一種責任，但其實她的內心是非常害怕的，為了令自己無畏無懼，她渴望得到偶像朱一龍的支持，這樣做或許會令她獲得更加多力量，她在微博說道：「龍哥，可不可以給我一點鼓勵呀，其實我也很害怕，但我必須裝作成熟的樣子衝在一線，給患者活下去的希望。」沒想到事後朱一龍見到該粉絲的貼文，亦第一時間留言作出回應：「加油，辛苦了，一定要保護好自己，才能幫助更多的人。」他送溫暖給粉絲的舉動獲得不少稱讚。

胡歌認證醫護粉絲老婆地位。（胡歌﹑提燈的曾pongpong微博圖片）

除了朱一龍送溫暖之外，人氣男星吳亦凡﹑胡歌亦相繼為站在前綫的粉絲加油打氣。日前，就有一位胡歌的粉絲在其防護衣上寫道稱是「胡歌老婆」，與同伴興奮舉V道出一個好消息，稱是所駐守的醫院中又多一位患者成功出院，令她們無比開心。而正因為她自稱是胡歌老婆又標籤了胡歌的微博，胡歌一見到亦立即作出回應，更公開向她表白認證其老婆地位，胡歌在微博留言道：「你是最美麗的小光頭，沒有你和戰友們的堅守和無私奉獻就沒有全國人民的健康和幸福生活。期待疫情早日過去，期待早日掀起你的「蓋頭」來，這個名字暫時借你一用，之后記得還給我哦。」簡單溫馨的留言令不少人覺得好溫暖，不少自稱是胡歌老婆的粉絲亦紛紛讓位，齊齊認同該醫護是胡歌老婆的地位，更稱她為胡嫂非常好笑。

而胡歌口中這位美麗的小光頭的確為了抗疫犠犧牲不少，因為為了防止頭髮染上細菌而受感染，她就需要衝行剃光頭進行抗疫工作，她在微博說道：「剛來的時候，剃了鬢角和髮根，防止戴帽子露出來頭髮污染了。半個多月過去，每天要洗幾次澡和頭，太痛苦了，今天，帥哥理髮師義務到我們酒店給我們理髮，大家果斷都推乾淨了！待我長成寸頭！我就回廣州！齊耳短髮就找胡歌相親，哈哈！」可見白衣天使多麼地偉大。

吳亦凡為醫護粉絲留了演唱會門票。（吳亦凡﹑祁媛媛微博圖片）

另外，正在前綫奮戰中的吳亦凡醫護粉絲在個人微博留言道：「哪有甚麼白衣天使，只不過是一群孩子換了身衣服，學着前輩的樣子，治病救人和死神搶人罷了。疫情結束最大的願望就是能去看我愛豆吳亦凡的演唱會。」此貼文更一度登上微博熱搜。而吳亦凡亦當然向該粉絲對送溫暖，更表示下次的演唱會門票亦已經為對方準備好了。搞到醫護粉絲非常開心，令她增加了許多信心與力量：「啊我爆哭，哥哥我來了！謝謝哥哥的鼓勵，我會加油的。哥哥也要好好的照顧自己，我們演唱會見。」由此可見偶像的鼓勵是最大的推動力之一。

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