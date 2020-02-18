【愛的迫降】孫藝珍38歲美魔女！逆齡私服穿搭　根本就是大學生

韓劇《愛的迫降》熱播到16日終於大結局了，經歷了種種磨難，玄彬與孫藝珍終於在南韓重逢，在瑞士好好地過二人世界。 身為「迫」粉的儂編，趁著週間惡補完劇中孫藝珍穿過的發燒單品後，也特別到她的個人IG上滑了一下，發現這位38歲美魔女下班後也很有看頭，不僅臉上幾乎看不到歲月痕跡、私服穿搭也超逆齡，就讓儂編為你破解讓網友驚呼：「根本女大生！」的超減齡穿搭技巧～

【棒球帽】

平時女生用來遮油臭頭的棒球帽，在孫藝珍的巧搭之下，同時兼具保暖與造型效果。搭配上Oversize針織外套和明黃色圍巾，不起眼的棒球帽竟也變成了減齡秒技。不過，儂編過去也曾在坊間看過許多失敗案例，像是把棒球帽戴歪一邊，或搭配Polo衫還把領子高高豎起來都是秒顯老的超級大禁忌！

【雙馬尾】

髮型也是減齡重點之一，可愛的雙馬尾自然是比單馬尾更顯年輕，可以再加上預留1/4髮尾的編髮技巧，或是稍稍用電棒把髮尾弄捲營造浪漫蓬鬆感。雙馬尾的位置建議落在耳後兩側，這樣既不會給人過份活潑的錯覺，還能搭配草編寬沿帽、棒球帽一起著用。

【休閒基本款】

上了年紀之後，女生難免因為看過各種穿搭文章、流行趨勢分析，為了增加造型層次感，在穿搭上變得愈來愈複雜。但切記「簡單就是美」的原則，把造型化繁為簡，適時穿上素雅基本款，像是孫藝珍將條紋五分袖上衣紮進基本款牛仔褲，再將遮陽外套綁在腰間，先不說這個穿搭幾乎零技巧可言，就連單品你衣櫃裡甚至早就都有了。

【明亮色系】

經過儂編多年觀察，發現女人對於粉紅色的執著，剛好落在嬰幼兒和熟齡這兩個階段，前者是因為被公主風強烈吸引；後者則是因為想追求減齡。但往往反而落入了全身粉更顯俗氣的圈套中，所以不妨參考孫藝珍改用充滿朝氣的明黃色取代粉紅色，再點綴上格紋單品與涼拖鞋穿出田園風。

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