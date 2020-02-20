【愛的迫降】孫藝珍玄彬瑞士愛巢公開　唯美靚景被湖水山景包圍

雖然韓劇《愛的迫降》已於16日大結局，可是話題依然不斷！最後一集中，孫藝珍和玄彬約定每年在瑞士見面一次，總算有個完美結局。而二人最後在瑞士愛巢前相擁的場面，又一次因唯美的靚景而成為話題。

《愛的迫降》除了在韓國國內取景，亦到訪了瑞士及蒙古拍攝，其中瑞士的美景在開播前已成功吸引不少觀眾的視線。繼玄彬在湖邊彈鋼琴的布里恩茲湖、孫藝珍替玄彬和徐智慧拍情侶照的費爾斯特，以及孫藝珍一度想輕生的錫格里斯維爾全景橋外，最後一集二人在山上重逢和在湖邊的愛巢也備受關注，不少劇迷都直言想親身到訪打卡。

孫藝珍和玄彬二人愛巢位於瑞士龍疆村，被湖水及山景包圍。（劇照）

孫藝珍、玄彬愛巢：龍疆村

最後一集中可見，孫藝珍和玄彬在瑞士擁有自己的家，窗旁放了二人的溫馨合作，淺啡色的兩層小屋看似非常溫馨。小屋外一覽無遺的湖景，已率先看得觀眾目不轉睛。原來二人的愛巢位於瑞士龍疆村內，是一條沿着隆格恩湖，被綠色山景圍繞的寧靜小村。不少旅客會在湖邊散步或踏單車，享受大自然的美。而隆格恩湖上能進行各樣水上活動外，當地的湖水更是能夠直接飲用的23度暖水，簡直就是退休後生活的首選地。乘坐Luzern-Interlaken Express亦能在火車路經途中，欣賞到龍疆村的美景。

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孫藝珍和玄彬於小夏戴克再相遇，就像是命運注定一樣（劇照）

孫藝珍、玄彬重逢地：小夏戴克附近

有看《愛的迫降》的觀眾，應該對瑞士小夏戴克不陌生，因為這正是劇集開播初期，孫藝珍和玄彬在車站附近觀看滑翔傘的地方。最後一集中，孫藝珍的滑翔傘再次降落在同一地點與玄彬重遇，首尾呼應。小夏戴克位於海拔2,061公尺的地方，能夠能欣賞到阿爾卑斯山外，亦是熱門的旅遊勝地。大結局拍攝的位置就是在附近的近郊，雖然確實位置難以確定，可是夏季時，旅客能以登山的方法前往，尋找李正赫和尹世理的足跡。

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按圖睇另外五個《愛的迫降》瑞士取景地：