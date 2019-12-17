【多圖】鄭爽蝴蝶背成網上熱搜　仙氣美女原來全靠P圖

內地電視劇流量小花鄭爽，近日她的「蝴蝶背」成為網上熱搜，皆因她出席《2019年國劇盛典》，白滑美肌外，纖瘦背影展示出完美「蝴蝶骨」，再加上她的直角肩，網民大讚她全身散發仙氣，但隨之而來是她的未P圖照流出，面部肌肉僵硬，蘋果肌下垂，容顏跟以往變化甚大，令粉絲紛紛崩潰。

鄭爽的蝴蝶背被讚仙氣，成為網上熱搜。（微博圖片）

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近日「鄭爽蝴蝶背」成為熱搜，她出席活動時，以一襲粉紅薄紗露肩長裙亮相，纖瘦身材，完美骨架，燈光下半透明的白滑肌膚，最為人津津樂道是她的背後的蝴蝶骨，頸部與肩膀形成90度角的直角肩，散發出仙女氣息，而她的晒背照在網上瘋傳，令網民紛紛俾讚。

鄭爽身形纖瘦，樣子甜美，充滿鄰家女孩味道。（微博圖片）

鄭爽以內地劇《微微一笑很傾城》走紅，而她承認有一段時間十分自卑，所以選擇整容，眼角、嘴角也是後天加工，而「鄭爽鼻子」更一度成為熱搜，而在「蝴蝶背」之後，鄭爽未P圖照也隨即在網上瘋傳，跟她Po出的仙氣美圖，完全判若兩人，除了面部肌肉僵硬及蘋果肌下垂，連鼻子前端也凸出了一截，真相令粉絲崩潰，幻想破滅。

鄭爽早前出席活動，披發現鼻頭有大改變。（視覺中國）

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