【潮流日常】佩戴眼鏡有效阻擋飛沫　港台韓女星教你靚住抗疫

武漢肺炎在港肆虐，令本港確診人數持續上升，至今（截至21/2黃昏）已錄得68宗確診個案。香港大學醫學院院長梁卓偉提出，佩戴眼鏡可某程度上阻擋飛沬，並呼籲沒有近視的人可考慮選配平光鏡保護自己，此話一出火速引起平光鏡搶購潮。作為貪靚一族，究竟要怎樣的眼鏡才能又有時尚感、又有效阻擋飛沫呢？

專家認為佩戴眼鏡可某程度上阻擋飛沬，以免受病毒感染。（Instagram：@twicetagram）

最理想的防護眼鏡是鏡片夠大可以覆蓋眼睛及眉毛，或者覆蓋接近眉毛位置。如果未能買到平光鏡，都可以選擇沒有任何功能的樣板鏡，同樣可以做到阻隔飛沫的效果。

最理想的防護眼鏡是鏡片夠大可以覆蓋眼睛及眉毛。（Instagram：@rainie77）

復古風金框眼鏡近年非常受女星歡迎，除了可以修飾臉型，又容易襯衫之外，這種眼鏡的鏡片亦較大，因此成為不少女星的時尚單品之餘，亦是相當理想的護目鏡。

姚子羚作為「眼鏡娘」的經典人物，私下亦經常佩戴眼鏡穿搭。（Instagram：@elaine_yiu）

眼鏡亦應該每天定時清洗，清潔眼鏡前應先清洗好雙手，之後用番梘將鏡片、鼻托、鏡腳位逐個位置徹底清洗至少20秒。由於鏡片的表面很容易黏附飛沫，所以用番梘清潔的時間要相對地長，用清水沖乾淨後，用質地較軟的紙巾輕輕抹乾就完成。另外，亦可以用50%的消毒酒精紙巾清潔眼鏡。

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