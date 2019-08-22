【廣電局又出新招】禁拍「記者臥底」題材　只有一類劇最安全　

內地一向擅長拍古裝劇，《延禧攻略》、《如懿傳》等更加在香港引起古裝劇熱潮，深受香港和台灣觀眾歡迎。不過，早前中國廣電局宣布，為慶祝中華人民共和國成立70週年，於8月起禁播古裝劇和偶像劇，改播多達86套以愛國為題材的劇集。然而，最近又有新規則，下令禁止拍攝一切與記者臥底有關的題材。

中國廣電局早前下令禁播古裝劇。（網上圖片）

偶像劇亦被下令禁播。（網上圖片）

內地影視公司「恒生影業」發布一則消息，表示收到中國廣電局的最新通知，特意提醒編劇要小心：「日前參與中國廣電局培訓人士表示：現在不支持境外涉案題材，以退伍軍人、僱傭兵、記者臥底等成分進入境外採訪破案偵查等都不行。」這個帖文亦有解釋禁止以上題材的原因，一來是因為國內的警察不能在境外辦案，二來是會對中國形象造成不好的影響，擔心帶來有「中國威脅論」、「世界警察」等等的說法。

「恒生影業」發布一則消息指，獲通知不能以境外涉案、退伍軍人、僱傭兵、記者臥底等題材拍攝。（網上圖片）

另外，亦有傳聞指廣電局禁播的真正原因與《環球時報》記者付國豪於香港機場被包圍有關。而在眾多影視作品中，暫時最受影響的不得不提吳京，前年他自導自演的《戰狼II》在內地大獲好成績，即使票房大破50億，但因為續集《戰狼III》涉及以中國軍人在境外扮演世界警察儆惡懲奸的題材，因此未獲批開拍。

吳京自導自演的《戰狼III》涉及以中國軍人在境外扮演世界警察儆惡懲奸的題材而遲遲未獲批開拍。（網上圖片）

在廣電局的一聲令下，除了禁播古裝和偶像劇外，內地劇的範疇變得愈來愈狹窄，更有各項規定要遵守，例如男女主角發生性關係的對象不得超過3人、不能從事風月場所相關的工作、不能圍繞家族爭產、禁止靈異題材，而國民黨時代的民國劇更必須要表現出人民處於水深火熱中，而且不能有民族仇恨內容等等，適合的劇集題材可謂所剩無幾。富有愛國情懷的劇集如《人民的選擇》、《人民總理周恩來》、《奮進的旋律》、《可愛的中國》、《偉大的轉折》等就一定最安全，而其次，也許充滿溫馨的寵物題材、勵志的運動劇集，亦是內地編劇可以動筆的方向。