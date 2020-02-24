【晚吹】混血主持談「性」勁Open　梁倬菲：男友睇完兩集唔敢再睇

ViuTV節目《晚吹 - 啪啪Partner》為一個以「性」為話題的清談節目，又因為主持皆為年青男女，所以節目中會講及各種性知識外，主持們也會分享自己有關於性方面的體驗，內容相當Juicy和有可觀性。特別是第40集「性玩具攻略大全」中，其中一位主持梁倬菲（Ana）大談「震蛋」的用法以及在鏡頭前說：「用得太耐會塞得太入拎唔返出嚟！」更令人難忘。

「喺節目入面講同前度玩『震蛋』，你男朋友唔介意咩？」

「所以我會好小心唔講現任，淨係講前任嘅事。」

「咁樣好似仲衰喎。」

「都OK嘅，因為我迫佢睇完兩集之後，佢就已經唔敢睇啦。」

梁倬菲因參選模特兒比賽而入行



可想而知節目的內容有多出位。不過這位27歲的美少女，加入ViuTV做主持前並沒有太多演出經驗。她說：「細個讀完書就去咗做Model，之後仲參加過ViVi雜誌嘅模特兒比賽，第51屆工展小姐仲攞埋季軍。嗰時參賽個人都冇乜信心，點知又咁好彩贏咗。」

認為節目是有學術性而不低俗



公開談及性話題，不會感到尷尬嗎？她笑言：「太怕醜就唔應該上呢個節目，其實SEX呢樣嘢大家都需要，不過我哋唔會低俗，同埋有性教育，好學術性㗎!」不過梁倬菲就表示，幸好媽媽是哥倫比亞人，所以就沒有睇過節目。「有一集我講過自己細個用阿哥部電腦睇咸片，嗰集阿嫂咁啱睇到，佢一路睇一路笑囉，哈哈哈。」

曾患嚴重情緒病 幾近自殺邊緣



鏡頭前，除了見到這位美少女大談「性經」外，也經常會聽到她那富有感染力的「哈哈哈」大笑聲。原來她曾經歷過暴食症、抑鬱症，更為此而想過自殺。她透露：「之前咪講過讀完書就做Model，其實讀到大學Year 1就冇讀啦。嗰時我有好嚴重嘅抑鬱症同暴食症，即係飲食失調症嘅一種，嗰幾年一路都要食藥同睇心理醫生，情緒係非常低落，真係完全唔想出街，冇社交生活，淨係喺屋企喊，冇晒人生目標，乜都唔想做，直頭喺個黑洞入面咁。」

梁倬菲表示這張照片是她患有抑鬱以及暴食症時拍下的。（受訪者提供）

透過學習演戲重新認識自己 終於走出陰影



Ana表示，抑鬱症持續了足足有2年多的時間，後來透過接觸演戲訓練班才慢慢康復過來。「有個渠道舒發自己情緒，同埋可以重新認識自己，令自己有返個目標同方向，而且林立三博士、韋羅莎、廖淑芬呢幾位老師真係好好，幫到我好多。」後來的故事，大家都知道，她順利成章地當上了硬照模特兒，參選過工展小姐，做過兒童節目的主持，再到現在的《晚吹 - 啪啪Partener》中開心歡懷的大談「性經」，其實一路走來一點也不容易。