【想見你】許光漢前女友仍保留甜蜜合照　許太們不滿要求刪除

剛播畢的台灣偶像劇《想見你》大受歡迎，在兩岸三地掀起一波追劇潮，至今討論聲仍不斷。更因此使男主角許光漢一夜之間爆紅，不少人都墜入了由他飾演的李子維身上，個性天真﹑單純又用情專一，搞到不少觀眾被他俘虜成為了「許太太」。因為人氣高企，許太太們近日更挖出他過去的舊戀情，發掘了多張他與前女友簡婕的甜蜜合照，而這一些合照清一色都仍保留在女方的社交網站instagram中，因此令一班「許太太」大為吃醋，紛紛要求簡婕刪除合照，不明白她分手之後還保留合照有何舉動。

許光漢已經成為當紅炸子雞。（Facebook／@想見你）

據台灣媒體報道指，許光漢在未爆紅之前曾與模特兒簡婕拍拖，但二人最終因為觀念不合就在2017年選擇分手。然而在分手三年之後，簡婕的instagram仍保留著與前男友許光漢許多甜蜜合照，因此惹怒了一班許太太，紛紛湧入她的instagram留言要求她盡快刪除合照:「快刪掉吧我酸了」,許太太們難接受看見如此恩愛的畫面。

另外，簡婕與許光漢分手之後仍是朋友關係，皆因為二人的instagram有互相關注的狀態出現，但最近男方就被爆在1月20日已經取消了關注女方的instagram，但女方目前還單方面關注許光漢的，而且instagram裡有大量與許光漢的合照，因此令不少許太太不滿。而許光漢自爆紅後對舊戀情一直避而不談，最近更被媒體影到在深夜時分與平面模特兒施宇屏約會，對此他則表示只是朋友關係而已。

簡婕仍保留與許光漢許多合照。（ cleoj___j@IG）

事實上，簡婕長相甜美甚有氣質，她除了是模特兒身份之外，更參與了多個MV﹑劇集拍攝，包括徐佳瑩的《在旅行的路上》﹑ 南瓜妮歌迷俱樂部的《莎賓娜》﹑在電視劇《稍息立正我愛你》飾演凱蒂等，她曾經還是台灣著名社交網站「無名小站」的「無名女神」添。而她的妹妹就是女星簡廷芮，在2015年憑電影《我的少女時代》中飾演陶敏敏，而廣為人知。

簡婕是一位模特兒。（ cleoj___j@IG）

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