新冠肺炎︳台旅日女星曝東京抗疫實況：物資遭瘋搶、政府消極檢疫

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）全球蔓延，日本疫情延燒至今，防疫措施仍被許多網友詬病。旅居日本的台灣女星歐陽靖持續透過Facebook分享日本情況，她提到自己籌辦的攝影展開幕會，以及許多演藝人員的活動都因疫情問題停辦，損失慘重，但為防疫也是不得已的做法，雖然無奈但也坦言「贊成停辦」。

歐陽靖旅日多時，近日密切留意市面防疫實況，並透露瘋搶廁紙大致原因有三：

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歐陽靖透露雖然日本境內許多活動都煞停，但日本政府至今對外仍未全面禁止中、韓遊客入境，於內對於口罩販售也沒配套措施。更嚴重的是，日本檢疫標準相當嚴格：「你必須連續發燒4天以上，伴隨咳嗽、腸胃不適等症狀，還得提出證明自己跟確診病例可能有過接觸的證據，缺一不可。即使全部條件符合，檢疫中心也不見得願意幫你驗。」甚至有日本市民想驗還被勸退，被說「太緊張了」。歐陽靖直言：「日本政府消極檢疫以抑制確診數字上升。﻿」

歐陽靖曝光日本政府的「消極檢疫」，感嘆：「大和民族最奇怪的一點，就是他們完全不了解世界其它國家的普世價值觀與邏輯，他們也不知道自己跟別人想得不一樣。﻿」、「在東京生活，真的變成『生存』了…﻿」

歐陽靖嘆日本政府突然停擺大大小小的活動，後知後覺，造成安排混亂（Facebook@歐陽靖・裏東京生存記）

她最後來列出目前最嚴重的都道府縣前三名，分別為北海道39人、東京都35人、愛知縣25人，而有網友稱北海道之所以變成第一名，是因為北海道積極面對，直言由此可知「北海道縣政府的處理態度早就不是很滿意中央政府...看得出日本內政已經出現嚴重不同調了。」而歐陽靖也回應該網友，表示「北海道真的很積極在檢驗」。而有住大阪的網友則表示「沒案例反而更慌！」，因為「沒檢疫就沒案例啊」，對日本的檢疫工作感到心慌。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】