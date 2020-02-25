【武漢肺炎】南韓疫情爆發玄彬遭殃？　新戲《交涉》約旦取景受阻

新冠肺炎疫情在南韓大爆發，全球已有15個國家與地區對南韓實施入境管制。需出國拍攝的韓國劇組首當其衝，據知玄彬新戲《交涉》（교섭）劇組部分人員正在約旦進行前期工作，但約旦卻已宣布禁止韓國人入境，接下來拍攝能否進行成為一大難題。

玄彬將在新戲《交涉》中飾演賭上性命營救阿富汗南韓人質的國情院要員，不過受疫情影響仲未知拍唔拍得成。按圖回顧他在《愛的迫降》中型英帥軍官利正赫的形象：

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玄彬拍完《愛的迫降》（사랑의불시착）後，隨即馬不停蹄投入《交涉》之拍攝工作，與資深演員黃正民合作，全片預計於3月中開拍。製作單位表示，雖然近期的程序有機會受阻，但因為正式拍攝是下個月，只能密切注意情況發展。該片描述在中東的韓國人遭到綁架，如何解救人質成為關鍵看點，因此會有一定份量的中東場景。

玄彬主演的《交涉》描述在中東的韓國人遭到綁架，如何解救人質成為關鍵看點，因此會有一定份量的中東場景（GettyImages）

此外，3月份需赴台灣演出的韓星們也情況不妙，先是太妍演唱會已經宣布延期，年初才來宣傳的AB6IX也研擬延期舉辦。接下來還有CIX、金聖圭、SF9等多組韓星，若疫情持續升溫，將全數面臨取消或是延期。

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