三生三世枕上書│迪麗熱巴崩壞食相嚇壞人　自毀形象竟與相睇有關

內地女星迪麗熱巴以《三生三世十里桃花》中的「白鳳九」一角走紅兩岸三地，擁有維吾爾族血統的她，精緻的五官、小巧鵝蛋臉被封為、「頂級美女」、「零死角女神」，近期她與高偉光的「鳳東CP」主演《三生三世枕上書》持續熱播，劇情走到被楊冪安排相睇，迪麗熱巴百般不願意，竟狂踩對方雷點，先是讓自己滿臉都是糕點屑屑吃相難看，嚇跑潔癖男，後又讓自己狂醉，逼退厭惡喝酒男。

迪麗熱巴以《三生三世十里桃花》中的「白鳳九」一角走紅兩岸三地。（《三生三世十里桃花》劇照）

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為了這場戲，迪麗熱巴還在微博PO上逼退相睇男的影片，直呼：「像不像被安排相睇的你」，引發網友共鳴，超過100萬網友轉發，還向女神告白：「那不相睇吧！我們直接去領證！」迪麗熱巴是楊冪公司「嘉行傳媒」旗下藝人，出道以來離不開楊冪的資源和公司栽培，不過，近日有網友爆料熱巴將與嘉行傳媒解約，對照劇中的「小九」面對楊冪找來的相睇對象，忍不住叨唸：「你說這姑姑（楊冪飾演的白淺）的口味越發的情奇，她找的這兩個人像是病秧子似的，我都不忍出拳揍他們，所以就隨便框了框，將他們給框走了。」令人有不同的聯想。

迪麗熱巴不願意相睇，讓自己滿臉都是糕點屑屑吃相難看，嚇跑潔癖男。（《三生三世枕上書》劇照）

有趣的是，迪麗熱巴在劇裡不只一次嚇走相睇對象，她因酒醉，糊裡糊塗地答應父親與滄夷神君的婚約，男方甚至將婚約送上門前，但迪麗熱巴一心想悔婚，卻忘了在酒醉時撈下狠話，「爹爹，你就等著喝女兒的喜酒吧！」而簽下婚約。她為了退婚，親自前往與男方比武，甚至還毀壞男方的神像，但對方對她一網情深，將神殿修復後，殿內還掛著她的畫像，睹物思美人。

麗熱巴在劇裡不只一次嚇走相睇對象。（《三生三世枕上書》劇照）

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